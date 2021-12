« J’ai dit plusieurs fois » – Guardiola donne un aperçu honnête du déroulement du transfert de Torres

Pep Guardiola a expliqué pourquoi il avait dit à Ferran Torres de quitter Manchester City en attendant la confirmation de son transfert à Barcelone – tout en répondant aux questions sur la façon dont ils pourraient le remplacer.

Il a été révélé mercredi que Man City a conclu un accord pour vendre Torres à Barcelone. L’attaquant est la principale cible de la Liga depuis un certain temps. Il y a eu des difficultés à faire des compromis sur des frais, mais une percée a été trouvée.

Le Barça paiera 55 millions d’euros d’avance pour ramener Torres en Liga. Ils pourraient donner à City 10 millions d’euros supplémentaires pour l’ancien attaquant de Valence.

Aucune annonce n’est encore arrivée de l’un ou l’autre club, mais le manager de City Guardiola a pu confirmer que l’accord est conclu.

Lorsqu’on lui a demandé si Torres partait définitivement et si un remplaçant serait signé, Guardiola a déclaré lors d’une conférence de presse : « Dernière question non, nous n’engagerons pas d’attaquant en janvier.

«Ce n’est pas fait officiellement, je sais qu’ils négocient, c’est proche, c’est tout. Quand le club annonce que c’est fait.

Torres a fait 43 apparitions au cours de sa carrière à City et il semble qu’il ait déjà joué son dernier match pour le club. Il est actuellement blessé et n’aura peut-être pas la chance d’augmenter son score avant son retour en Espagne.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu par le désir de Torres de partir, Guardiola a répondu : « Absolument pas. Je serais heureux.

« J’ai dit plusieurs fois, quand il est venu me voir, si tu n’es pas content, tu dois partir. Nous ne sommes pas un club comme les autres équipes quand vous voulez partir et que le PDG et le président disent non.

« Un autre problème est l’accord avec les clubs, et les joueurs, ce ne sont pas mes affaires. Si les joueurs veulent partir, ils doivent avoir un accord avec le club. Si le club n’accepte pas l’offre, vous devez rester.

«C’est pourquoi les joueurs ont des agents merveilleux, ils négocient à travers les médias, en dessous ou en utilisant les armes dont ils disposent pour conclure les transactions. Ils doivent le faire.

« Ce n’est pas le cas pour Ferran. Pour tout le monde, si vous voulez partir parce que vous n’êtes pas heureux ici, vous croyez que vous serez heureux ailleurs, vous devez y aller. La carrière est courte; un jour c’est fini.

« S’il veut partir, absolument aucune déception. C’est son envie. Je suis content pour lui.

Kylian Mbappe surprise: l’attaquant devrait désormais rester au PSG dans un énorme demi-tour

Guardiola comprend la décision de sortie de Torres

Avec Guardiola confirmant que City ne serait pas sur le marché pour remplacer Torres, il pourrait y avoir plus d’opportunités sur toute la ligne pour le prospect de l’académie Cole Palmer.

Palmer a fait des progrès récemment, mais Guardiola a nié que son émergence était une raison pour sanctionner la vente de Torres.

Il a répondu : « Ce n’est pas le cas. Je pense que ce qui se passe avec Cole Palmer ne serait pas ici si Ferran ne demandait pas à partir ou non, ce serait la même chose.

« Si Ferran pense qu’il a eu plus de chance de jouer et qu’il voulait peut-être rester plus longtemps ? Je ne sais pas. J’ai toujours le sentiment que si Barcelone et le Real Madrid frappent à la porte d’un joueur, il est difficile de dire non. Ce sont les équipes les plus fortes du monde.

«Il vient d’Espagne, Barcelone le veut, je comprends qu’il veuille partir. Quand il a frappé à ma porte et a dit qu’il voulait partir, j’ai dit de partir. J’ai appelé Txiki, son agent intelligent passe un accord.

« Au bon moment, Txiki ne m’a pas envoyé de texto, j’ai entendu dire que l’affaire était conclue. Mon club ne m’a pas dit officiellement que c’était déjà fait et qu’il part. C’est le principe.

«Je ne peux pas pousser les joueurs ou convaincre le joueur si son esprit est ailleurs. Pas de sens. D’autres clubs disent que ça n’a pas d’importance, je ne suis pas d’accord. Chaque club doit décider comment gérer cela, c’est mon opinion personnelle.

Guardiola parlait avant l’affrontement de City avec Leicester au stade Etihad le lendemain de Noël.

LIRE LA SUITE: La légende de Man City est toujours poursuivie malgré le recul – mais la balle est dans son camp