J’ai donné à mon ex-mari la moitié des deux premiers paiements de relance pour notre enfant. Il m’appelle un «monstre». Que dois-je faire avec le troisième?

Combien d’argent de relance pour enfants devrais-je donner à mon ex-mari, le père de mon seul enfant? Notre accord fiscal vise à échanger des années, mais il n’est pas admissible à cause de stipulations supplémentaires dans nos papiers, alors je l’ai réclamée sur mes impôts pour les deux dernières années.

Je l’ai 5 à 6 nuits par semaine, et il l’a 1 à 2 nuits par semaine.

La réponse logique est de parvenir à un accord avec lui. Je le sais. Il m’envoie fréquemment des textos me disant qu’il me déteste, et si je ne suis pas d’accord avec lui sur quelque chose, il m’appelle un «monstre» ou pire.

Lui demander n’est pas une bonne option.

Il est censé payer 5 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, plus 25 $ pour aider aux cours de danse. C’est ça. Il ne fournit aucune aide pour les soins aux enfants, les assurances ou les frais médicaux. J’ai également payé son assurance automobile et j’ai payé 100% de notre dette personnelle commune. Il n’a jamais effectué de paiement et le divorce a été finalisé il y a deux ans.

En raison d’une entreprise commune pour laquelle il s’est battu pendant le divorce, puis a cessé de payer le prêt, mes économies (et ce que j’avais mis de côté pour notre fille) ont été prises. Le tribunal lui a ordonné de me rembourser les 79 000 $. Il a payé 500 $ en deux ans.

«J’ai essayé d’être gentil et compréhensif face à sa situation financière.

Je ne l’ai pas combattu parce que son travail est un problème. Il travaille parfois. Il ne travaille pas parfois. Il choisit parfois de ne pas trouver de travail. Il est capable. Il était sans travail pendant environ 8 mois, alors j’ai partagé les deux premiers chèques de relance pour notre fille avec lui.

J’ai essayé d’être gentil et compréhensif de sa situation financière.

Il a maintenant un nouvel emploi: 350 $ par jour, 18 à 22 jours par mois pour janvier et février. Il a acheté une nouvelle voiture même si sa voiture n’a que six ans, fonctionne bien et a payé (par moi). Je lui ai demandé de payer ce qu’il devrait pour notre fille. Il a dit: «Sue moi.» J’étais prêt à le faire, mais le programme de mars pour lui ne semble pas bon; il ne devrait travailler que quelques jours jusqu’à présent, donc l’argent est à nouveau un problème. Il n’y a tout simplement pas de revenu stable pour lui.

J’ai gagné mon poste et un salaire qui signifie que je n’ai pas besoin de son aide. Je suis dérangé par le fait qu’il ne paie rien tout en faisant des voyages et en achetant des véhicules quand il reçoit de l’argent supplémentaire, au lieu de me payer quoi que ce soit pour notre enfant. Peut-être que je suis mesquin.

Est-ce que je partage à nouveau l’argent? Dois-je mettre sa part dans l’épargne de notre fille qui a été effacée pour sa dette commerciale? Suis-je un monstre si je le garde jusqu’à ce qu’il le demande?

Je veux faire ce qu’il faut et je crains que mes sentiments négatifs à son égard obscurcissent mon jugement. Aider.

Maman divorcée

Cher divorcé,

Gardez le chèque de relance et mettez-en la moitié dans un compte d’épargne pour votre fille, selon votre propre suggestion. C’est la partie la plus facile. Le plus dur vient quand il vous appelle et joue de son petit violon dans le téléphone. Mettez de l’argent de côté pour une paire de bouchons d’oreille.

Le plus gros problème ici est que votre ex-mari – en mettant l’accent sur «ex» – pèse toujours sur vos finances. Vous n’avez pas de virements automatiques entre votre compte bancaire et le sien, mais il semble avoir une ligne directe vers votre processus de prise de décision.

«Coupez les ressorts du tablier. Il n’y a rien de mal à être heureux. Vous le méritez.’

Il vous appelle un monstre. Il vous demande de l’argent. Il ne paie pas ses dettes. Il vous envoie des messages aléatoires pour vous dire qu’il vous déteste. Il prend la moitié du paiement de relance économique destiné à son enfant, même s’il s’occupe d’elle une ou deux fois par semaine, et vous en êtes le tuteur à plein temps.

Que ce stimulus soit un nouveau départ. Vous n’êtes pas responsable de lui. Vous n’êtes pas obligé d’écouter son rire, et vous n’avez certainement plus à accepter ses insultes verbales. Le fait que vous vous sentiez coupable et que vous vous sentiez mal pour lui me suggère que vous avez du travail à faire pour vous séparer émotionnellement de lui.

Il ne sert à rien d’avoir l’un sans l’autre. Sinon, vous continuerez à lui permettre d’influencer vos décisions financières et votre bonheur. Un conseiller peut vous aider à comprendre ce que vous obtenez en restant lié à lui émotionnellement (et financièrement). Si cela ne répondait pas à un besoin, vous ne le feriez pas.

Coupez les ressorts du tablier. Il n’y a rien de mal à être heureux. Vous le méritez. Vous apprendrez également ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas en vous observant. L’indépendance émotionnelle est aussi importante que l’indépendance financière. Ils vont ensemble comme Fred et Ginger. C’est là que la magie opère.

«Gagner votre propre argent devrait vous apporter la liberté.

Quelle que soit l’emprise qu’il avait ou qu’il a sur vous, vous devez prendre fin pour que vous soyez vraiment libre. Quel que soit l’abus ou la culpabilité qu’il vous dénonce, il n’est réel que si vous le croyez réel. Il n’a plus aucun pouvoir sur vous. C’est quelqu’un qui veut que d’autres personnes prennent la note et l’écoutent se défouler.

L’énergie et le temps que vous lui donnez, vous enlevez de vous donner. En gardant les besoins financiers de votre ex-mari et en étant influencé par ses abus verbaux et ses parties de pitié, vous privez également quelqu’un d’autre de vous. Il y a beaucoup de bons hommes dans ce monde. Ils t’attendent.

Gagner votre propre argent et séparer vos finances devrait vous apporter liberté, sécurité et tranquillité d’esprit. Vous n’avez plus besoin d’être gentil et compréhensif avec votre ex. Ce n’est pas ton travail. Soyez gentil avec vous et votre enfant. C’est le seul travail sur lequel vous devez vous concentrer à partir de maintenant.

Regarde aussi: « Nous avons constaté une augmentation alarmante des rapports sur la violence domestique: « Pour certaines femmes, il n’est pas sûr de quitter la maison OU de rester à la maison

