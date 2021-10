« J’ai donné le Ballon d’Or à Karim Benzema, que chaque match soit au plus haut niveau

13/10/2021

Le à 22:07 CEST

L’ancien technicien français, Luis Fernández, a soutenu la nomination de Benzema et Lewandowski pour le prochain Ballon d’Or. L’ex-footballeur ne s’est pas mordu la langue : « Dans cette édition, il faut mettre de côté la qualité de Messi et Cristiano. » Fernández prône un changement dans le système de vote et questionne : « Pourquoi le donner à Messi pour avoir remporté la Copa América ?

L’ancien entraîneur, né en Espagne, fait l’éloge de Benzema au-dessus du reste des joueurs : « Chaque samedi c’est au plus haut niveau, ça fait la différence, ça se voit sur le terrain, il est le seul qui contribue toujours. « De la même manière, il a élevé Lewandowski, le grand favori de la dernière édition de 2020, suspendu pour cause de Covid-19 : « C’est pas donné d’être polonais ? ». Bref, Fernández hallucine sur le mode de scrutin : « Je voudrais savoir comment voter, c’est difficile à comprendre. »

Luis Fernández, au courant de l’actualité sportive de son pays, fait l’éloge d’un Benzema qui le place au-dessus d’autres stars comme Griezmann ou Mbappé : personnage. Les fans français sont amoureux de lui parce qu’ils le voient jouer, ils sont plus avec Benzema qu’avec Mbappé ou Griezmann. « Même ainsi, Fernández fait l’éloge de Mbappé: « Il est très mature. Il va passer une saison avec Messi et Neymar pour en tirer le meilleur parti. Sa relation avec Benzema est phénoménale, sur et en dehors du terrain.

De même, pour la célébration des récompenses où prévaut la méritocratie, l’ancien entraîneur du PSG a proposé qu' »ils choisissent dix lauréats du Ballon d’Or et votez anonymement. Xavi ou Iniesta ils n’ont pas le prix, c’est le thème de chaque année. Les journalistes qui n’ont pas vu les jeux voter ».

Suite aux préférences de Luis Fernández pour le Ballon d’Or, Benzema a marqué 23 buts en championnat et 9 passes décisives en tant que leader offensif du Real Madrid. De son côté, Messi a atteint le 30 buts et 9 passes décisives. Quand il s’agit de chiffres, Lewandowski prend le gâteau avec son 41 buts en Bundesliga allemande, ajoutés à ses 7 passes de but.

Concernant la récente édition de l’UEFA Nations League, bien que Fernández soit pleinement intégré en France, il reconnaît que le but vainqueur du pays français n’aurait pas dû monter au tableau d’affichage : « Je n’ai pas compris cette règle, qu’est-ce qu’il fallait faire Eric, là tu dois siffler le hors-jeu. » D’ailleurs, l’ancien technicien admet qu' »en France beaucoup s’accordent pour dire que le but n’aurait pas dû être donné. Cette loi doit être effacée ».