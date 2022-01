J’ai donné les premiers vaccins Oxford-AstraZeneca Covid il y a un an

Cela n’a pas été une année facile pour nous dans le NHS (Photo : Steve Parsons – WPA Pool/.)

Alors que je sortais de l’hôpital, une mer de nouvelles équipes nous attendaient et je me suis immédiatement senti submergé.

C’est à ce moment-là que cela m’a frappé – nous venions de faire l’histoire.

Quelques instants auparavant, j’avais administré le vaccin Oxford-AstraZeneca au tout premier patient non testé au monde, après qu’il eut été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni quelques jours auparavant.

Pendant toute la journée du 4 janvier 2021, j’ai ressenti un sentiment de fierté incroyable que mes collègues aient aidé à développer le vaccin qui sauve des vies et que j’aie été impliqué d’une manière ou d’une autre.

Un an exactement, je suis toujours fier, mais aussi plein d’espoir. Cependant, cela n’a pas été une année facile pour nous dans le NHS.

Le soir du Nouvel An 2020, on m’a demandé si les hôpitaux universitaires d’Oxford seraient prêts à administrer publiquement leurs premiers vaccins AstraZeneca, comme Margaret Keenan et ses collègues de Coventry l’avaient fait pour les premiers vaccins Pfizer le mois précédent.

Nous avions déjà vacciné des personnes avec Pfizer pendant près d’un mois auparavant, nous étions donc ravis d’en faire partie.

Être invité à livrer le premier vaccin produit au Royaume-Uni était comme un véritable privilège – surtout après près d’un an à soigner certains des patients les plus malades de nos services de soins intensifs et de Covid, alors que la pandémie continuait de changer le tissu même de notre service de santé.

Conformément aux directives nationales, nous avons identifié deux de nos patients cliniquement vulnérables, Trevor Cowlett, 88 ans (photo ci-dessus) et Brian Pinker, directeur de la maintenance à la retraite, 82 ans (photo ci-dessous), parmi les premiers à être recevoir leur vaccin – ce dernier deviendrait le tout premier.

En tant qu’infirmière en chef, qui travaillait régulièrement dans notre centre hospitalier de vaccination, j’étais ravie et honorée d’être invitée à les administrer.

Nous avons vacciné plusieurs centaines de membres du public et de collègues des services de santé et des services sociaux (Photo : STEVE PARSONS/POOL/. via .)

La journée elle-même était une journée généralement chargée, avec de nombreux patients réservés pour leurs vaccins. Je suis arrivé tôt pour aider à tout mettre en place dans le chaos de la vague hivernale de Covid-19 qui se produisait à l’époque.

Ensuite, je suis entré dans le centre de vaccination, où une petite équipe de médias attendait pour capturer le moment avec Brian.

L’homme de 82 ans tenait à se faire vacciner et était très fier d’être un gentleman né et élevé dans l’Oxfordshire. En tant que l’un de nos patients en dialyse rénale, il m’a dit que c’était son petit espoir de retrouver une vie normale après s’être éloigné de ses amis et de sa famille pendant un certain temps.

Le reste de la journée a été très émouvant. Nous avons vacciné plusieurs centaines de membres du public et de collègues de tous les secteurs de la santé et des services sociaux. Chacun avait sa propre histoire à raconter – de la possibilité de retrouver sa famille au retour au travail dans les services de santé après avoir été blindé.

Les gens prenaient aussi des selfies avec leur carnet de vaccination – tout cela semblait tellement plein d’espoir après ce qui avait été l’une des années les plus difficiles de notre vie. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je me sentais extrêmement fier et sur un bon pied en regardant la couverture médiatique des événements de la journée.

Au cours des prochains mois – en tant que membre du conseil d’administration et membre d’une équipe de direction – nous avons dirigé la réponse du Trust à Covid. Je travaillais aussi régulièrement aux soins intensifs, ce qui était vraiment difficile. Il y aurait des jours où nous aurions un certain nombre de décès de Covid en un seul quart de travail dans nos services.

Les moments les plus difficiles ont été de soigner et, malheureusement, de perdre des collègues à cause de la maladie. Je n’oublierai jamais le chagrin qui a rempli la pièce alors que j’étais assis dans un amphithéâtre à regarder les funérailles virtuelles d’un collègue. Nous savions que c’était une possibilité après le début du déploiement du vaccin, mais cela ne rend pas les choses moins faciles.

Dans ces moments-là, nous nous sommes rassemblés et avons essayé de faire tout ce que nous pouvions pour nous soutenir mutuellement tout au long de tout cela. C’était des choses simples, comme partager des messages de motivation sur WhatsApp ou simplement s’enregistrer avec un chat.

Lorsque les admissions à l’hôpital ont finalement commencé à baisser à partir de mars environ – en grande partie à cause d’un déploiement réussi du vaccin et d’une entreprise gigantesque par tout le monde dans le NHS – c’est à ce moment-là que le programme de récupération a commencé.

Nous avions travaillé dur pour soigner à la fois les patients Covid et ceux qui avaient besoin d’un traitement urgent – par exemple, ceux atteints de cancer – mais les opérations de certains patients ont été retardées en raison de la pandémie, nous avons donc commencé à les programmer pour leur traitement.

En tant qu’équipes de santé et de soins sociaux, nous pouvons surmonter cela (Photo : hôpitaux universitaires d’Oxford)

Nous avons essayé de faire de notre mieux lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant la priorisation clinique et de voir autant de personnes que possible, mais il y a toujours un arriéré, qui peut souvent sembler très difficile pour tous.

Tout au long de tout cela, j’ai remarqué un changement dans la réponse du public au NHS. Nous sommes passés d’applaudissements hebdomadaires et d’envoi de cadeaux pour remonter le moral – comme de la nourriture ou de la crème pour les mains – à la colère et à la frustration du public. C’est devenu un problème de plus en plus préoccupant et nous a obligés à introduire des caméras corporelles pour le personnel des services d’urgence afin d’aider à maintenir leur sécurité.

Ce que je trouve également très difficile, c’est de lire sur des personnes qui ne sont pas d’accord avec les vaccins interférant avec des collègues et des membres du public qui souhaitent administrer et recevoir leur vaccin en toute sécurité.

Alors qu’un certain nombre de membres du personnel ont été absents car ils ont été testés positifs ou doivent s’isoler en raison de la dernière variante d’Omicron, il est encore trop tôt pour évaluer correctement l’impact de cette variante.

Cependant, nous nous préparons au pire et espérons le meilleur. Nous essayons juste de rester positifs sur la vie et de faire tout notre possible pour rester négatifs du point de vue de Covid.

Nous avons appris de précieuses leçons tout au long de la pandémie. Cliniquement, la progression des traitements Covid a permis au personnel de santé d’assurer à de nombreux patients et à leurs familles que nous pouvons les traiter, de sorte que les patients ont nettement moins peur lorsqu’ils sont admis à l’hôpital. Les vaccins ont donné à chacun un sentiment de soulagement que nous allons traverser cette vague actuelle.

Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai travaillé dans notre centre de vaccination et j’ai parlé à d’innombrables personnes qui étaient ravies de recevoir leurs injections de rappel.

Une femme a déclaré que le rappel lui avait donné la tranquillité d’esprit de revoir ses petits-enfants, tandis qu’une autre personne recevait le sien après avoir eu son bébé. Un autre a déclaré: « J’ai l’impression qu’un miracle s’est produit pour que nous les ayons. »

Ce sont ces histoires de gens ordinaires qui nous font avancer. C’est le pouvoir de ces vaccins – ils ont donné à la plupart d’entre nous la force de continuer.

Un an après ce tout premier vaccin Oxford-AstraZeneca, je m’accroche toujours au même espoir que j’ai ressenti ce jour-là.

En tant qu’équipes de santé et de soins sociaux, nous pouvons surmonter cela et nous pouvons continuer à tous nous mobiliser pour répondre aux besoins du public.

