“J’ai donné tout ce que j’avais et ce n’était pas assez”

Jon Rahm attrapé le dimanche 14 sur 18 greens, signé 16 paires et deux birdies pour ajouter son 15e top dix du PGA Tour 2020-2021, le plus élevé depuis la saison 2015-16 (Dustin Johnson). Le Basque a cherché à être le huitième golfeur international à remporter le Championnat de tournée et le premier Espagnol à le faire et voulait également rejoindre DJ en tant que deuxième champion consécutif du finale des éliminatoires de la Coupe FedEx étant n°1 mondial.

Avec la meilleure moyenne de coups de tout le circuit (69 300 en 22 tournois et 77 tours), il s’agissait de sa cinquième participation au tournoi de Lac de l’Est, avec un bilan de cinq top 15 : 2e (2021), 4e (2020), 12e à égalité (2019), 11e ex aequo (2018) et 7e à égalité (2017). Lors des deux séries éliminatoires précédentes, il était 3e à égalité au Northern Trust dans le New Jersey et 9e à égalité au BMW à Baltimore.

Des chiffres impressionnants mais insuffisants pour vaincre le heads-up lors de la finale de la FedEx Cup un Patrick Cantlay, vainqueur de quatre tournois en route vers le bonus de 15 millions de dollars : ZOZO Championship, Memorial, BMW et Tour Championship.

Rahm a terminé deuxième de la FedEx Cup, à quatre coups de Cantlay et finalement à un. Un seul coup court pour gagner FedEx et le chèque de 15 millions de dollars. Jamais un golfeur espagnol n’a été aussi proche de l’atteindre.

Un mélange de sensations transmises à Rahm lors de la finition avec birdie et 68 coups. C’était son bilan de la journée dans lequel il accordait tout le mérite à Cantlay… « J’ai manqué de quelques coups. Je pense que la section des trous de 10 à 12 a été la clé parce que j’ai pu lui mettre plus de pression là-bas et je ne l’ai pas fait. Dans le même temps, j’ai obtenu ici mon plus bas résultat en quatre jours, dans un peloton qui est généralement très dur pour moi. De plus, Patrick a joué au golf spectaculaire. Il a commencé avec quatre coups d’avance et même si j’étais le meilleur ici cette semaine, il a continué à gagner. Il a joué de façon spectaculaire. Sa récupération au 17e trou pour bogey et le deuxième coup au 18e rendent ce qu’il a réalisé encore plus impressionnant. Il a remporté le tournoi, il a joué de manière incroyable », a reconnu Rahm.

Le Basque a quitté Atlanta sans la victoire dans le tournoi et au FedEx mais le Basque s’est démarqué dans une zoina mixte qu’il y a encore des objectifs à combattre cette année. « Je ne me sens pas vainqueur du tournoi parce que je ne l’ai pas été. C’est la raison pour laquelle nous jouons avec ce système. C’est vraiment rare d’avoir un sentiment de déception quand on a gagné cinq millions de dollars. J’ai donné tout ce que j’avais et ce n’était pas assez. C’est ce qu’il y a. Je rentre chez moi avec un beau fils et ma belle femme, pour me reposer un peu. L’année n’est pas terminée. Il reste encore quelques très bons tournois et deux autres en Europe », a-t-il conclu.