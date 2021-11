« J’ai dû me battre pour tout ce que j’ai accompli »

Halle Berry ajoute à son curriculum vitae avec son dernier film, Bruised.

L’actrice oscarisée incarne non seulement Jackie Justice dans le projet Netflix, mais elle réalise également le film, qui suit l’ancien combattant du MMA alors qu’elle s’efforce de se racheter à l’intérieur et à l’extérieur de la cage après avoir retrouvé son jeune fils, Manny.

Berry, 55 ans, a déclaré au Grio en exclusivité qu’elle comprenait le combat de son personnage pour sa valeur – ayant connu des défis similaires dans sa propre vie et sa carrière – et espère que le parcours de Justice pourra servir d’exemple aux femmes noires.

« J’espère que nous nous verrons reflétés dans son histoire », a expliqué l’actrice. « Parce que c’est vrai, [Black women] dois me battre très fort – du moins je l’ai fait pour tout ce que j’ai accompli dans la vie. Rien ne m’a jamais été donné. Je veux aussi qu’ils sachent que, vous savez, nous sommes tous fracturés et nous sommes tous brisés. Nous venons de familles d’origine qui ne sont pas parfaites, mais peu importe si c’est votre début.

Halle Berry assiste à la projection officielle AFI Fest 2021 de « Bruised » de Netflix au TCL Chinese Theatre le 13 novembre 2021 à Hollywood, Californie. (Photo de Presley Ann/. pour Netflix)

«Nous pouvons tous trouver la rédemption, nous pouvons trouver le pardon, nous pouvons réaliser tout ce que nous nous efforçons de réaliser, que tout est possible – c’est le message de l’histoire. J’aime les films comme ça, qui m’inspirent et que d’une manière ou d’une autre je peux trouver un sens à ma propre vie en regardant l’art ou en voyant un film.

Berry a décidé de réaliser Bruised après avoir parlé avec plusieurs cinéastes qui, selon elle, « ne voyaient pas l’histoire comme je la voyais dans ma tête ». Se sentant frustré, Berry a parlé avec un ami, producteur de films Elaine Goldsmith Thomas, qui l’a encouragée à réaliser elle-même le film. Après avoir passé un certain temps à y réfléchir, Berry a déclaré: «J’ai réalisé que c’était seulement moi qui me disais que je ne pouvais pas.

En fin de compte, elle a décidé: « Je vais réaliser ce film. »

L’expérience de diriger et de jouer dans un film physique d’une telle puissance a appris à Berry qu’elle était « beaucoup plus forte que je ne l’aurais jamais cru ».

« C’est une chose de dire que je suis fort », a expliqué le réalisateur. « Vous savez, je suis une survivante, mais c’est en fait une autre chose d’être cela. Qu’il s’agisse de se casser des côtes et de continuer à travailler, de collecter des fonds, de perdre de l’argent, de remonter toute cette histoire et de la porter sur mon dos pendant trois ans et de m’entraîner, j’ai réalisé que j’étais beaucoup plus fort que je ne l’avais jamais vraiment su.

(Crédit : Centre multimédia Netflix)



Berry a demandé l’aide d’acteurs Shamier Anderson, Valentina Chevtchenko et Sheila Atim, qui incarne l’entraîneur Bobbi Buddhakan, pour amener Bruised au grand écran. Atim a déclaré au Grio que travailler avec Berry, à la fois en tant qu’actrice et réalisatrice, était « si facile » car elle offrait « beaucoup d’espace et de liberté » sur le plateau.

« Après avoir parlé à Halle au téléphone avant qu’on ne me propose officiellement le rôle, il était clair qu’elle allait être une actrice et réalisatrice très collaborative », a déclaré l’actrice britannique de 30 ans. « [She was] quelqu’un qui voulait vraiment entendre mes pensées. Sa vision du projet et les raisons pour lesquelles elle menait le projet correspondaient tout à fait au genre de choses dont je voudrais également parler. »

«Je n’ai jamais eu l’impression de perdre d’un côté ou de l’autre. Je n’ai jamais eu l’impression qu’à l’époque où elle était actrice Halle, il me manquait un réalisateur et vice versa. Elle était très présente dans les deux rôles, ce qui est vraiment difficile à faire car ils sont tous les deux très exigeants. Cela nécessite également que vous soyez capable de mettre votre ego de côté pour pouvoir vous assurer que vous êtes, en tant que réalisateur, au service du projet pour tout le monde et de la vision plutôt que de vous servir simplement en tant qu’acteur. Et elle l’a si bien fait.

Bruised est maintenant disponible pour regarder dans certains cinémas et sera diffusé sur Netflix le 24 novembre. Les fans peuvent regarder l’interview complète de theGrio avec Berry ci-dessus.

