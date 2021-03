«J’ai dû signer un engagement de ne plus jamais chanter – ou de subir une exécution» | UK | Nouvelles

Adolescent, grandissant au Kurdistan irakien, le jeune chanteur a été contraint de fuir son pays natal pour échapper à la violence du régime de Saddam Hussein – et à la menace d’exécution. Son seul crime? Être accusé d’avoir chanté des chansons qui critiquaient le régime.

«J’ai été arrêté et, avec mon père, j’ai dû signer une promesse de ne plus jamais chanter – même pas à la maison avec des amis. Si je le faisais, je serais exécuté », dit-il.

Seulement 17 ans quand il a laissé sa famille derrière lui, Nawroz a passé les neuf années suivantes en exil en Iran, en Irak, en Syrie et au Liban, avant de finalement s’installer au Royaume-Uni. Aujourd’hui citoyen britannique, l’homme de 59 ans est l’un des solistes du Citizens of the World Choir, financé par la Loterie nationale, qu’il a rejoint en 2018.

Nawroz – qui n’a ni femme ni enfants – dit que la chorale « est ma nouvelle famille » (Image: Rachel Otterway)

Ce groupe de réfugiés et de demandeurs d’asile a été créé par un professeur de musique britannique pour promouvoir la guérison par la musique et une meilleure compréhension des personnes déplacées par la guerre, la famine et la persécution.

Mais la tristesse demeure. Après avoir quitté la maison, Nawroz n’a vu ses parents que brièvement à deux reprises avant leur mort – sa mère à la suite de la tristement célèbre attaque chimique de Saddam contre les Kurdes – et il a perdu le contact avec ses deux sœurs. «Je n’ai pas de femme, je n’ai pas d’enfants, je n’ai pas beaucoup d’amis – je n’ai même pas de chien! La chorale est donc comme ma nouvelle famille », dit-il.

Pas moins de 28 nationalités différentes sont représentées parmi les 53 membres de la chorale. Et beaucoup d’entre eux, comme Nawroz, ont des histoires extraordinaires et souvent déchirantes sur les épreuves et les dangers incroyables auxquels ils ont été confrontés après avoir été forcés de quitter leur pays d’origine pour trouver une vie meilleure ailleurs.

Vingt-huit nationalités différentes sont représentées parmi les 53 membres de la chorale (Image: Rachel Otterway)

La fondatrice Becky Dell, une musicienne de 41 ans de formation classique qui dirige sa propre académie de musique à Greenwich, dans le sud-est de Londres, a déclaré: «J’ai été très surprise à plusieurs reprises en entendant ce que certaines de ces personnes ont vécu.»

Elle et quelques amis ont fondé la chorale avec l’aide du pair libéral démocrate Lord Roberts of Llandudno. «Les attitudes envers les réfugiés et les migrants peuvent souvent être terriblement négatives, intolérantes et déshumanisantes», dit Becky. «Lord Roberts était très désireux de faire quelque chose impliquant les gens déjà au Royaume-Uni qui aiderait à contrer cela en les montrant sous un jour différent et positif.»

Après que le mot ait été diffusé par le biais d’organismes de bienfaisance et de travailleurs sociaux pour réfugiés et migrants, 30 personnes se sont présentées pour la première répétition en 2017. «Au moins la moitié d’entre elles n’avaient jamais chanté auparavant et certaines d’entre elles venaient de pays où le chant est interdit». dit Becky.

La chorale s’est produite au mémorial du défunt secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, aux côtés de Kami de Sesame Street (Image: Rachel Otterway)

«Il n’y a pas eu d’auditions et personne n’a jamais été refusé – je ne voulais pas que les gens qui avaient déjà vécu toutes sortes de traumatismes et de stress aient à se valider pour faire partie de la chorale.

Avant le premier lockdown, la chorale faisait environ 15 concerts par an. Ils ont chanté au mémorial du défunt secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan (ci-dessus), et sont apparus au Shakespeare’s Globe Theatre (également ci-dessus), à la cathédrale Saint-Paul, au Parlement et au Sunday Morning Live de la BBC.

« Bien que nous n’ayons évidemment pas pu faire de concerts en personne, nous avons réussi à continuer tout au long de la pandémie – grâce principalement aux 20 000 £ de financement de la Loterie nationale que nous avons reçu », dit Becky.

La chorale est l’un des nombreux projets qui ont bénéficié grâce aux joueurs de la loterie nationale, qui ont levé 1 milliard de livres sterling pour aider les gens à travers le Royaume-Uni pendant cette période sans précédent.

«Cela nous a permis d’acheter des appareils d’occasion et des forfaits de données pour les membres dans le besoin, ce qui nous a permis de continuer avec les répétitions en ligne.

«Pour des gens comme Nawroz, seuls dans un pays étrange, la chorale a fourni une bouée de sauvetage. C’est gratifiant pour nous de savoir que nous avons contribué à améliorer la vie de personnes qui, autrement, n’auraient peut-être pas beaucoup d’interaction sociale. »

Pour découvrir comment vos numéros font des choses incroyables, visitez le site national-lottery.co.uk/news. Les règles et procédures s’appliquent. Les joueurs doivent être âgés de 16 ans ou plus.