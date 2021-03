J’ai effacé, à un pas de la Guilde

27/03/2021 à 02:42 CET

S’il n’y a pas de changement de scénario inattendu, dans les prochaines heures, la Guilde peut clôturer l’incorporation de Rafael Santos Borré, de River Plate. Il y a déjà un accord entre l’attaquant colombien de 25 ans et le Gaucho Tricolor. Il ne reste plus qu’au footballeur à signer sa signature sur un pré-contrat et à devenir l’une des grandes transactions de l’année en Amérique du Sud.

Le footballeur a un contrat avec River jusqu’au 30 juin, il n’y a donc pas d’obstacle juridique à s’engager envers qui il veut. Ces dernières semaines, Palmeiras, l’actuel champion de Libertadores, a tenté de le faire et a même envoyé un émissaire à Buenos Aires, Sao Paulo, dirigé par Hernán Crespo, et la Lazio.

Selon la chaîne argentine TyC Sports, qui va emmener le chat à l’eau est la Guilde, qui versera au joueur 6 millions de dollars en prime de transfert, et un jeton de 2 millions de dollars pour chacun des cinq ans du contrat, plus de bonus pour les objectifs. A Porto Alegre, la signature est également donnée pratiquement comme un fait.

Renato Portaluppi Il avait exigé de la direction de la Guilde l’embauche de joueurs forts pour donner un saut de qualité à une équipe qui, en 2020, ne remportait que le championnat Gaucho et présentait des symptômes clairs de fin de cycle.

Borré a été ces dernières saisons l’un des joueurs les plus remarquables de River Plate, de Muñeco Gallardo, où il est arrivé en 2016 et où il a remporté six titres, dont la Copa Libertadores, en 2018. Sur les 134 matchs disputés à ce jour avec les Millionaires, l’attaquant colombien a signé 53 buts.