J’ai en fait acheté cinq réfrigérateurs au cours du dernier mois ⋆ .

Bonni, Waouh. Quelle expérience!

Votre problème n’avait RIEN à voir avec Covid, un virus, comme la grippe, qui a été malicieusement libéré du laboratoire en Chine auquel MENTEUR et TRAITEUR et COUPABLE de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, Faucci, a donné des tonnes de dollars d’impôts.

Le gouvernement COMMUNISTE AMÉRICAIN MENT sur le nombre de personnes décédées de Covid et le nombre de personnes non vaccinées hospitalisées avec Covid.

Cela avait tout à voir avec les BLOCAGES impitoyables et inutiles pré-planifiés qui ont DÉTRUIT des millions d’entreprises, d’emplois et de vies humaines. Et notre LIBERTÉ.

Covid a un taux de SURVIE de 99,7%.

Des pasteurs ont été arrêtés et EMPRISONNÉS pendant des SEMAINES – PRISONNIERS POLITIQUES pour avoir organisé des services religieux.

Articles sur Yahoo en ce moment :

Ils vont augmenter les taux d’assurance pour les personnes qui ne prendront pas le vaccin.

Les non vaccinés admis à l’hôpital avec Covid devront payer la totalité de la facture de l’hôpital.

À New York, en Californie et dans d’autres États, il sera aussi EXTRÊMEMENT difficile que possible de participer à la vie si vous ne recevez pas le vaccin qui contient des cellules de bébé avortées, d’autres ingrédients dégoûtants et le POISON GRAPHENE OXIDE. Les piqûres provoquent des fausses couches et provoquent l’INFERTILITÉ.

Les tirs dangereux et expérimentaux de Covid ont causé un très grand nombre de CAILLOTS DE SANG, de crises cardiaques, d’AVC, de maladies auto-immunes, de douleurs chroniques et sévères, de paralysie de Bell, etc. et de NOMBREUSES DÉCÈS.

Un travailleur médical de Minneapolis a reçu l’ordre de tirer. Après le deuxième coup, elle a dû être amputée des deux jambes sous le genou. Ils vont amputer ses mains gravement endommagées lorsque ses jambes se remettront des amputations.

Le gouvernement et les États qui EXIGENT que vous obteniez les TIRÉS DE LA MORT, et les sociétés milliardaires de vaccins NE SONT PAS FINANCIÈREMENT RESPONSABLES des blessures graves causées par les vaccins et des décès causés par leurs tirs.

Si vous obtenez plus qu’un Covid léger, appelez votre médecin. Dites-lui de contacter votre pharmacie et demandez-lui de vous livrer IMMÉDIATEMENT l’IVERMECTINE. Prenez de la vitamine D, de la vitamine C et des ionophores de zinc = quercétine de zinc.

L’ivermectine a sauvé des millions de vies dans le monde du Covid. Les médecins américains et les hôpitaux américains ne l’utiliseront pas car il est très bon marché et ne rapporte AUCUN ARGENT aux grandes sociétés pharmaceutiques.