« J’ai encore un ou deux ans de compétition en Europe »

Les Golfeur andalou Miguel Ángel Jiménez (Málaga, 1964) retourne dans son pays natal et fréquente l’. après une « plutôt bonne » saison, au cours de laquelle il n’a pas remporté de victoires mais a laissé son ambition intacte : il continue de se sentir « jeune » et en forme à 57 ans.

Le golfeur lauréat a eu des mots pour Jon Rahm et Carlota Ciganda et il a réfléchi sur le présent et l’avenir du golf espagnol minutes avant de commencer une clinique organisée par son sponsor Mitsubishi Electric au Parador de Málaga Golf Club.

La saison s’est terminée il y a tout juste deux semaines. Comment ca va?

En ce moment, avec le ‘jet lag’. J’ai terminé la compétition il y a quelques semaines en Arizona, aux États-Unis. Il y a quatre jours j’étais en République Dominicaine et maintenant ici, dans mon pays, depuis dimanche. Comme à la maison.

Dans le sport, comment définissez-vous votre année 2021 ?

Cela a été une assez bonne année. Je n’ai pas remporté de victoire en 2021 mais j’ai été dans le top dix à peu près chaque semaine. J’ai perdu en playoffs, deuxième à plusieurs reprises… c’était une année très positive, même s’il n’y a pas eu de victoire. Bien jouer, très heureux sur le terrain et en profiter, ce qui est le plus important.

Ils sont 33 ans à travers le monde, plus de 900 tournois joués. Comment entretenir cette mentalité et l’illusion de continuer à gagner ?

Dans cette vie, peut-être 1% des gens ont la chance de faire ce que vous aimez et de vivre de ce qui vous passionne, et je suis dans ce 1%. Le golf est ma vie, c’est tout. Cela ne me dérange pas de me lever le matin, d’aller au gymnase, de m’entraîner, de me préparer à être en forme… Je fais le tour du monde depuis 33 ans et il y a beaucoup de sacrifices à faire. J’ai manqué beaucoup d’élever mes enfants. Être hors du milieu familial, mes amis, par exemple.

Nous avons donc Miguel Ángel Jiménez pour un moment.

J’espère que oui. Je me sens toujours bien, je me sens toujours jeune. Là, nous continuerons. Cela fait deux semaines que la saison est terminée et la prochaine saison commence en janvier, à Hawaï. J’ai toujours la carte du circuit européen, qui compte actuellement cinq ou six tournois par an -circuit régulier-, et le reste je me consacre à jouer aux États-Unis. Même s’il me reste encore un ou deux ans à concourir sur le circuit régulier.

Quelle est votre opinion sur la scène du golf en Espagne ?

Je pense que dans l’ensemble c’est plutôt bien. Je tiens à féliciter Carlota (Ciganda), championne de l’Open d’Espagne qui s’est tenu à Marbella. Egalement à Jon Rahm, pour la saison où il a été numéro un mondial. Nous avons là un joueur avec une très forte envie de golf. Il faut toujours continuer à se renouveler et il y a eu la chance de Severiano Ballesteros ici, avec moi, avec Sergio García et d’autres joueurs qui ont été les moteurs de ce sport en Europe.

Qu’est-ce qui est bien fait et qu’est-ce qui doit être amélioré dans l’industrie du golf d’aujourd’hui ?

Vous pouvez toujours vous améliorer. Au golf, il faut développer la jeunesse. C’est l’avenir. C’est un sport dans lequel il faut s’efforcer dès l’enfance. Il faut semer pour demain, et j’essaye un peu aussi, avec des circuits et des stages pour eux aussi.

Avez-vous des objectifs à atteindre ?

J’aurais aimé gagner un Major sur le circuit régulier. C’est quelque chose qui ne va pas se produire actuellement, mais pour moi, le quotidien est la chose la plus importante.

Le jour de votre retraite, comment voudriez-vous qu’on se souvienne de vous ?

Je n’y avais jamais pensé. Eh bien, je voudrais qu’on se souvienne d’un homme engagé envers ses amis, sa famille. Et engagé dans le sport auquel il a tout donné.