J’ai entendu dire que vous aimiez les accessoires Samsung, alors je vous ai acheté un accessoire Samsung pour vous aider à garder une trace de votre accessoire Samsung

Galaxy Buds2 et un SmartTag — qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Samsung a passé la majeure partie d’une décennie à construire un écosystème complet pour ses produits, et dans l’ensemble, c’est en grande partie réussi. Bien qu’il puisse être frustrant d’utiliser un accessoire de marque Galaxy avec un appareil Pixel ou OnePlus – et encore plus exaspérant lorsque cet accessoire est unique en son genre – il présente des avantages pour les fans du matériel de l’entreprise. À l’heure actuelle, vous pouvez marquer une paire de Galaxy Buds2 pour seulement 130 $, avec un SmartTag gratuit pour faire bonne mesure.

Ces deux gadgets sont d’excellents exemples du bon fonctionnement de l’écosystème de Samsung. Si vous possédez un smartphone de marque Galaxy, vous pouvez personnaliser et contrôler le fonctionnement de vos écouteurs directement dans l’application Wearables préinstallée – aucun téléchargement supplémentaire requis. Ce sont d’excellents écouteurs, offrant un design confortable, une charge sans fil et un ANC pour un prix super abordable. Pendant ce temps, le SmartTag offre aux utilisateurs de Samsung un réseau exclusif de trackers pour garder un œil sur les clés manquantes, les sacs à dos, etc. Ce gadget n’est pas le SmartTag+ équipé d’UWB, mais c’est toujours un excellent moyen d’arrêter enfin d’égarer vos affaires.

Ce pack est uniquement à prix réduit jusqu’à la fin de la journée, l’offre se terminant officiellement à 23 h 59, heure du Pacifique, le vendredi 22 octobre. Si vous avez essayé d’acheter des écouteurs Bluetooth solides, c’est une excellente offre. Même avec le tracker fourni, les Buds2 sont à moins de 5 $ de leur plus bas historique. Prenez le vôtre en utilisant le lien ci-dessous.

Acheter sur Amazon :

Pack Galaxy Buds2

Où acheter le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro

Toutes les offres, cadeaux et offres de reprise

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (640 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg