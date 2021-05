J’ai entraîné toute ma vie pour arriver au sommet

Photo: Mikey Williams / Top Rank via .

Le champion incontesté des super légers Josh Taylor: «Je suis ravi. J’ai formé toute ma vie pour ça. J’ai consacré toute ma vie à ce moment. Je l’ai rêvé tant de fois, mec. Je suis tellement heureuse. Je suis sur la lune. Je me suis entraîné pour ce moment toute ma vie.

«Je pensais que les tableaux de bord étaient un peu serrés. Je pensais qu’ils étaient beaucoup plus larges que cela. Je n’étais pas très content de la sélection des juges, mais je n’allais pas me plaindre. J’étais confiant de gagner ce combat de toute façon.

«Je n’ai que de l’amour pour Ramírez. Cette semaine n’a pas été irrespectueuse. Tout cela faisait partie des jeux d’esprit de se mettre dans sa tête, de le rendre plus désireux de me sauter dessus et d’être plus agressif, d’utiliser son agressivité contre lui.

Le promoteur Bob Arum a ajouté: «Quel combat sensationnel. Les deux hommes doivent être applaudis et chaleureuses félicitations au nouveau champion incontesté, Josh Taylor. L’avenir est radieux pour les deux guerriers. “