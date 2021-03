J’ai épousé «la vie de la fête» – mais il est différent à la maison. Il prend son argent sur moi et m’appelle un «  chercheur d’or  »

Je ne sais pas où commencer. Je vais donc commencer par le début. J’ai rencontré un homme au mariage d’un ami il y a quelques années. Il était charmant dans cette sorte d’homme britannique en Amérique (Hugh Grant a beaucoup à répondre), il a raconté des blagues (peut-être trop de blagues, rétrospectivement) et m’a fait rire (au début). Il était la vie de la fête, avec un large cercle d’amis, et tout le monde semblait l’aimer.

Il avait également un style de vie très somptueux et remarquable: il avait une maison dans le nord de l’État où il divertissait ses amis le week-end, il naviguait en été et il était régulièrement photographié lors d’événements caritatifs des deux côtés de l’Atlantique. Il a posté des photos de lui sur Facebook à Royal Ascot pendant plusieurs années (avant la pandémie de coronavirus). Il semblait être le gars le plus populaire du monde.

«Les six premiers mois ont été bons, les trois années suivantes? Il y a trois sujets: mon mari, son entreprise et sa famille.

C’était un homme généreux et financièrement stable, du moins c’est ce que je pensais. Bien sûr, son succès et sa facilité avec laquelle il semblait naviguer dans le monde le rendaient attirant pour moi, mais je suis tombé amoureux de lui, et quand il a proposé, j’ai dit oui.

Les six premiers mois ont été bons. Les trois prochaines années? Disons simplement qu’il y a trois sujets de conversation: mon mari, son entreprise en faillite et sa terrible famille. La pandémie a blessé l’entreprise familiale déjà fragile.

Au fur et à mesure que ses problèmes financiers se sont aggravés au cours de notre mariage, il est devenu colérique. J’ai attribué cela au stress qu’il subissait. En fait, il partageait cette entreprise avec deux frères, de sorte que son compte de dépenses et son «style de vie au champagne» étaient financés par sa famille autant que le profit réel. En fait, il est vite devenu clair qu’il n’était ni le cerveau ni la musculature de l’opération.

Notre vie est tombée dans le stress et l’instabilité. Ses éclairs de colère apparaissent de plus en plus fréquemment, tout comme ses allégations selon lesquelles je suis un chercheur d’or, ce qui me place commodément comme un méchant ne méritant aucun respect. Pour mémoire, je toujours travailler et payer à ma manière. (Il y a six mois, il m’a poussé et je suis tombé en arrière sur le bras d’un canapé. Heureusement, cela a cassé ma chute.)

Je n’ai aucune idée de qui est cet homme. Ses amis, autant qu’on pourrait les appeler ainsi, l’ont abandonné il y a quelques années lorsque le compte de dépenses s’est épuisé. Il me ridiculise, tient au-dessus de ma tête le fait que je voulais un enfant (j’ai 38 ans), et n’a pas caché son dégoût l’année dernière au cadeau d’anniversaire que je lui ai offert (un album photo de notre parade nuptiale, en plus d’un dîner et boutons de manchette en argent).

Je suis épuisé. Il n’y a qu’une seule personne au monde qui compte, et c’est lui. Certains jours, il est debout et amical, généralement lorsque nous passons des appels Zoom avec la famille et (mes) amis, mais lorsque cette caméra est éteinte, vous feriez mieux de faire attention. Je vis avec un inconnu. Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Son anniversaire approche en mars et je redoute de choisir un cadeau pour lui après l’année dernière.

Quel serait tu le chercher pour cet anniversaire? Avez-vous d’autres suggestions sur ce que je devrais faire?

Pris au piège et épuisé

Cher piégé et épuisé,

Un billet pour Londres, en Angleterre. Une manière.

Mais votre situation est assez différente de la mienne hypothétique. Je ne suis pas sûr qu’il soit possible de savoir qui vous avez épousé s’il ne sait pas qui il est lui-même. Hugh Grant est en fait entré dans son propre jeu de méchants et de voleurs (Jeremy Thorpe dans «Un scandale très britannique» sur Netflix NFLX,

-0,96% ,

Phoenix Buchanan dans «Paddington 2» et Jonathan Fraser dans «The Undoing» sur HBO).

Dans chaque rôle, il jouait un homme avec de nombreux visages, mais ce n’était pas celui que les autres croyaient qu’il était dans l’un ou l’autre des rôles, et je ne suis pas sûr de Thorpe, un politicien britannique de la vie réelle; Fraser, un personnage fictif qui peut ou non être un meurtrier; et Buchanan, un méchant de bande dessinée aux nombreux déguisements, savait qui ils étaient non plus. En fait, ils ont chacun fait de grands efforts pour présenter de nombreux visages saints au monde.

Je soupçonne que la même chose est vraie pour votre mari. Est-il un mondain amusant, prêt à photographier et un magnat des affaires prenant des risques le jour, et un mouton noir maladroit et renfrogné de sa famille la nuit? S’il ne sait pas qui il est et où il est propre les valeurs mentent – et la valeur ment les mensonges – je ne peux pas vous blâmer de ne pas savoir. Règle n ° 1: ne vous blâmez pas.

Je ne crois pas que vous soyez un «chercheur d’or», mais je crois que vous avez acheté ce qu’il vendait au monde: un débonnaire, bicontinental bon vivant qui ne se souciait pas du monde et qui s’en sortait grâce à la chutzpah, l’intelligence (supposons-le), la sympathie et le talent pour naviguer dans la «haute société». C’est naturel. Nous avons tendance à croire qui les gens disent qu’ils sont, à moins que nous n’ayons des raisons de douter d’eux.

Pour chaque Jeffrey Epstein ou Robert Maxwell, il y a mille Phoenix Buchanans. Tout et rien dans la vie est une question d’argent. Un enfant n’est pas une monnaie d’échange. Un certificat de mariage ou un acte de propriété n’est pas une condamnation à perpétuité. Un cadeau d’anniversaire n’est pas une bombe à retardement. Se présenter comme un succès sur les réseaux sociaux n’est pas la vraie vie. C’est la version du 21e siècle de l’acte de Buchanan à la fête du village.

Lorsque la violence domestique ou la maltraitance émotionnelle se manifestent, la peur persiste. C’est pourquoi la violence domestique comprend la coercition, les menaces, le harcèlement criminel, l’intimidation, l’isolement, la dégradation et le contrôle. Une fois suffit pour une altercation physique ou une force. Quand cela se reproduira-t-il? Aujourd’hui? Ce soir? Demain? Un moment maintenant? Ferme tes yeux. Imaginez votre vie de rêve. Et choisissez ça.

La porte vous attend, si vous choisissez de la franchir.

Êtes-vous victime de violence domestique ou de contrôle coercitif? Appelez la hotline nationale contre la violence domestiqueau 1-800-799-SAFE (7233) ou visitez thehotline.org.FreeFrom travaille pour établir la sécurité financière des survivants de violence domestique, et la Coalition nationale contre la violence domestique soutient les efforts visant à changer les conditions qui conduisent à la violence domestique et au contrôle coercitif. Vous pouvez également en savoir plus sur la création d’un plan de sécurité personnalisé ici.

