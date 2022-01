J’ai essayé 11 fondations virales TikTok et celles-ci valent le coup

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

J’ai l’impression de chercher le fond de teint parfait depuis que j’ai commencé à me maquiller au collège. Bien sûr, il y a eu des gagnants au fil des ans, mais aucun d’entre eux n’est resté plus d’un an. À ce stade, soit les besoins de ma peau ont changé, soit une nouvelle tendance maquillage est apparue, m’obligeant à essayer un nouveau fond de teint. Bottom line: La fondation est délicate.

Mais grâce à TikTok, j’ai découvert des fondations assez prometteuses, en particulier au cours de l’année écoulée, comme vous aussi, j’en suis sûr. Du Good Apple Foundation Balm de Kat Von D et du Bounce Radiant Skin Tint de Beautyblender au Clean Fresh Skin Milk Foundation de Covergirl, des dizaines de fonds de teint et de teintes de peau ont captivé des millions d’utilisateurs de TikTok cette année, les obligeant à se vendre pendant des mois.

Mais la vraie question est : sont-ils à la hauteur du battage médiatique lorsque vous enlevez les filtres et un bon éclairage ?