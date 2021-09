J’ai essayé de commencer à regarder un anime de la pire façon possible

Quand j’étais enfant, l’anime japonais n’était pas aussi répandu qu’aujourd’hui, mais il y avait encore des points d’entrée dans ce monde. De Robotech, Thundercats et autres séries envahissant les dessins animés du samedi matin, les années 80 nous ont donné un aperçu de la popularité croissante des anime au Japon. Bien que j’aie touché à l’anime dans les années 90 et 2000, je ne m’y suis jamais vraiment intéressé et je ne savais pas comment le trouver. Considérant à quel point l’anime est devenu immensément populaire – et à quel point il est largement disponible – j’ai pensé que c’était probablement le bon moment pour commencer à regarder.

Dans ce voyage pour découvrir de nouveaux anime, j’ai décidé d’essayer de trouver des choses dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. J’ai regardé Death Note, j’ai eu huit épisodes dans One Piece avant de décider que je n’ai pas le temps de tout regarder, et j’ai même essayé à un moment donné Attack on Titan. Cependant, je n’ai pas trouvé de série qui me parle vraiment, et compte tenu de l’étendue d’un anime moyen, il doit y avoir quelque chose pour moi, non?

Grâce à la magie du grand catalogue de Funimation, j’ai décidé de partir en voyage pour trouver un anime dans lequel je pourrais entrer et qui était tout nouveau pour moi. Comment j’ai fait ça ? Ai-je demandé à un ami qui aime les animes animés des recommandations ou trouvé quelque chose que je connaissais vaguement ? Non. Je l’ai fait de la façon dont je trouverais rapidement que c’est la pire façon de choisir un anime : par le titre seul.

S’il vous plaît, gardez vos rires, car je ne savais pas ce que je faisais. Au cours de ce voyage pour trouver un anime avec lequel je me suis connecté, j’ai découvert une chose à propos de l’anime moderne que je ne savais pas : une grande partie est super excitante. Cela a été documenté le jour où j’ai tweeté à ce sujet, avant de faire mon voyage en privé.

Apparemment, essayer de trouver des émissions qui ne sont pas du tout excitées est difficile. – McCoy Illinois (@ImMatElfring) 12 août 2021

Avec le recul, mes critères pour trouver un nouvel anime sur Funimation étaient un mauvais choix : trouver une série avec un nom ou une pochette amusante qui attire votre attention, et plonger directement dedans. Au début, je n’ai même pas lu les détails pour le montrer que j’avais l’intention de vérifier. Je regrette cette décision.

Trébucher sur l’école de la prison

C’était l’image la plus apprivoisée de l’école de la prison que j’ai pu trouver

Ma première découverte avec un plan mal conçu a été l’école de la prison. Le punk rock contestataire de 1999 en moi gravitait autour de ce titre. “Ouais, l’école est comme une prison. Je parie que ça va vraiment me parler.” Je n’aurais pas pu me tromper plus. Mat Elfring en 1999 et Mat Elfring en 2021 ont très peu de points communs, à part le fait que nous aimons tous les deux le ska et le hip hop. Alors que la musique d’introduction était radicale – j’ai découvert que la plupart des chansons à thème pour les anime étaient du feu direct – Prison School n’était en aucun cas ce que je cherchais dans un anime.

Je ne vais pas m’asseoir ici et faire honte à ce que les gens aiment et veulent dans l’anime. Tu aimes ce que tu aimes, et c’est cool. Cependant, Prison School est exactement ce que je ne veux pas personnellement d’une série. Cela se passe dans un lycée et commence avec un groupe d’adolescents très excités essayant d’espionner des filles sous la douche, un peu comme le film Porky’s – c’est là que j’ai décidé d’appuyer sur le bouton d’arrêt. Ce sont les seuls garçons de l’école, car il s’agit strictement d’une académie pour filles, qui accueille un étudiant pour 1 000 filles. À partir de là, il entre dans des trucs BDSM mettant en vedette les garçons punis.

En disant à certains de mes amis qui regardaient des dessins animés que j’avais commencé ce voyage avec Prison School, j’ai reçu des messages semblables à “Oh mon Dieu, tu as vraiment plongé là-dedans!” Il y avait aussi des rires.

Écoute, je sais que je peux me lancer dans Demon Slayer, et je vais probablement l’adorer. C’est l’un des animes les plus populaires à ce jour – le Japon a même utilisé la chanson thème de la série pendant les Jeux olympiques de cette année, et c’est probablement la chose la plus cool que j’ai vue/entendue pendant les jeux.

Prochaine étape : Space Dandy

Ce mec a l’air trop cool

Sans revenir sur Prison School, j’ai trouvé Space Dandy. J’ai aimé le titre. La star du spectacle avait un pompadour cool. Cette fois-ci, j’en ai lu les détails et rien ne semblait alarmant. De plus, ce n’était que deux saisons, donc c’est quelque chose que je pouvais regarder sans me sentir embourbé par le poids de centaines d’épisodes.

Space Dandy suit le titulaire Dandy, un chasseur de primes qui voyage dans l’espace à la recherche d’extraterrestres. Bien sûr, il est poursuivi par le Dr Gel.

Encore une fois, le thème musical de Space Dandy était parfait pour moi et m’a motivé pour le spectacle. Très rapidement – mais pas aussi bizarrement que Prison School – j’ai découvert que Space Dandy était aussi une série assez excitante, surtout lorsque le premier arrêt majeur pour le personnage principal était un restaurant spatial nommé “Boobies”.

Trouver un groove bien meilleur et moins excitant

Ces globules rouges contiennent-ils des globules rouges anthropomorphes plus petits ?

À ce stade, je me suis demandé ce que je cherchais dans un anime. Est-ce que je voulais de la comédie ou est-ce que je voulais quelque chose de sérieux ? Est-ce que je voulais une aventure pleine d’action ou plutôt une tranche d’histoire de vie ? L’anime est si incroyablement large que j’ai dû me concentrer davantage. Cela m’a finalement conduit à Cells at Work ! CODE NOIR – dont j’ai découvert plus tard qu’il s’agissait en fait d’un spin-off.

Cellules au travail ! CODE NOIR présentait des globules blancs et rouges anthropomorphes, tentant de maintenir le corps humain. Même si ce spectacle était une continuation de l’original, je ne me suis jamais senti aliéné. CODE BLACK a fait un excellent travail pour expliquer le monde à quelqu’un qui n’a aucune idée de ce qui se passe, et le spectacle était passionnant et intéressant.

Cela étant dit, cela ne m’a pas excité. Ce n’était pas quelque chose que j’étais excité à regarder, et c’est ce que je voulais trouver. Je veux trouver un anime dont je veux parler à tout le monde – un anime qui m’unira avec d’autres fans d’anime dans la communauté gigantesque. J’ai essayé Psycho-Pass et All Out !! ensuite, et j’ai regardé les titres de Hensuki: Êtes-vous prêt à tomber amoureux d’un pervers, tant qu’elle est mignonne et Rascal ne rêve pas de Bunny Senpai – en me demandant qui a proposé ces titres bizarres.

Sur la bonne voie

C’est à ce moment-là que j’ai senti que cela n’allait pas fonctionner pour moi. Ensuite, c’est arrivé. J’ai trouvé une émission qui m’a captivé après l’épisode un : Sk8 : The Infinity. Le spectacle tourne autour d’un skateur essayant de battre les autres dans des courses de descente. Il se lie d’amitié avec un Canadien qui vit maintenant au Japon et découvre que son nouvel ami est doué pour le skateboard, principalement parce qu’il est snowboarder.

C’est un film légèrement comique The Fast and the Furious (le premier film) sur les planches à roulettes. Les méchants sont bien exagérés, y compris Hiromi Higa – un métalleux qui porte du maquillage de clown et lance des pétards sur les patineurs adverses – et Ainosuke Shindo – un patineur masqué qui danse essentiellement avec ses adversaires tout en les faisant courir. Note latérale : je suis super fan de Shindo. Il est tellement bizarre et merveilleux.

Ce que je trouve si captivant à propos de Sk8: The Infinity, c’est que c’est comique sans être ringard ou trop idiot, et cela rend le patinage de descente bourré d’action et intéressant. Pour la première fois, j’ai trouvé quelque chose qui n’était même pas le plus excitant avec une histoire que j’ai trouvée engageante. Cela ressemblait à une grande victoire.

Le voyage a été un peu plus long que je ne l’aurais pensé – car je me suis également enregistré avec quelques autres séries animées aléatoires qui n’étaient pas mentionnées dans cet article que j’ai trouvé un peu fade. Mais comme je l’ai très vite compris, l’anime est devenu une force si grande et si imparable que c’est un média qui s’est étendu pour avoir plusieurs sous-genres. L’anime n’est plus seulement un “anime”. C’est comparable à dire “Je veux me lancer dans des drames américains d’une heure” et juste plonger dedans – et atterrir très rapidement dans l’une des émissions de Dick Wolf sur des policiers faisant des choses policières.

La leçon à tirer ici est que lorsque les gens vous donnent des conseils sur ce qu’il faut regarder, lorsque vous plongez vos orteils dans le monde de l’anime pour la première fois, vous devriez le prendre. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous aventurer seul et essayer de trouver quelque chose de nouveau, mais pourquoi ne pas commencer par quelque chose qui est déjà aimé ?

Mais pour l’instant, je vais continuer à essayer de m’aventurer et de trouver des choses qui me plaisent. Qu’est-ce que j’ai à perdre ? Avez-vous des recommandations pour moi? Faites-moi savoir ci-dessous.