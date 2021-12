« J’ai essayé de n’acheter aucun joueur de l’Inter Milan »

09/12/2021 à 20:26 CET

Le président d’honneur de la Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge, a parlé pour le média italien Tuttosport dans une interview dans laquelle il a révélé pourquoi les Bavarois ne recrutent généralement pas de joueurs de l’Inter Milan. L’ancien manager du club allemand a admis que « Comme mon cœur est un peu l’Inter, j’ai essayé de ne pas acheter de joueur ‘neroazzurro' ».

De même, celui qui était dans le passé vice-président du Bayern a reconnu que « En ce moment, si j’étais entraîneur, je resterais avec Lautaro Martínez. Il est très fort. » Pourtant, l’attaquant argentin, recherché par le Barça par le passé, a récemment prolongé son lien avec l’équipe italienne jusqu’en 2026.

Dans la Ligue italienne, Rummenigge a négocié des ajouts possibles pendant son mandat à la vice-présidence et en tant que directeur général. En effet, deux stars en herbe de la Juventus Turin ont pu signer avec le club allemand : « Nous avons pensé à Chiesa quand il était à la Fiorentina et à Dybala quand il jouait pour Palerme. Le premier est différent de Ribery et Robben, même s’il me rappelle Arjen dans certains de ses mouvements. Il a dribble et a tiré. L’Argentin est un talent redoutable, mais il a ses hauts et ses bas.