J’ai essayé la technique d’alignement coïtal de « Sex / Life » de Netflix

Au cas où vous l’auriez manqué, la nouvelle série Sex / Life de Netflix est excitante comme l’enfer. Billie (jouée par Sarah Shahi) est une déesse du sexe. Elle a passé toute la saison à se vanter pas si humblement de sa chimie électrique avec son ex-petit ami Brad (joué par Adam Demos).

Brad est non seulement sexy, riche et porte une veste en cuir lorsqu’il conduit une moto, mais il est également très doué au lit, au bord d’une piscine, contre le mur et dans un ascenseur. Ai-je aussi mentionné qu’il a aussi un pénis de la taille d’une trompe d’éléphant ?

C’est là que ça devient intéressant : une Billie très bien baisée n’attribue pas les prouesses sexuelles de Brad à son schlong géant. Au lieu de cela, elle attribue tout à sa connaissance de la technique d’alignement coïtal. C’est ce mouvement sexuel montré dans l’épisode 5 qui l’empêche essentiellement d’arrêter de fantasmer sur Brad.

Maintenant, en tant que mariée très heureuse à son propre “Brad”, je savais que je devais essayer la célèbre technique pour voir si cela me donnerait un orgasme de calibre Netflix. Sachant que cela fournissait la “connexion ultime” pour Billie et Brad, j’étais dedans.

Apprendre comment TF faire la technique d’alignement coïtal

Tout comme tout le monde dans le monde, je n’avais aucune idée de la technique d’alignement coïtal WTF. Billie n’explique jamais vraiment comment faire non plus, elle dit juste ceci dans sa petite voix off :

«Il y a des livres entiers écrits sur le sujet, que Brad a lus ou n’a jamais eu besoin de lire. Mais lorsqu’il est bien fait, il fournit la connexion ultime, à la fois physique et émotionnelle. Je me sentais plus proche de lui que de n’importe qui d’autre.”

Après avoir parlé à une tonne d’experts et regardé beaucoup de porno (vous savez, pour la recherche), j’ai appris que la technique d’alignement coïtal est comme une version améliorée du missionnaire. “C’est une variation très légère et spécifique qui se concentre sur la stimulation clitoridienne pour atteindre des taux d’orgasme plus élevés”, comme l’a déjà dit la sexothérapeute Rachel Smith à Cosmopolitan.

Essentiellement, le récepteur s’allonge sur le dos et le pénétrateur se met sur eux, transpirant, poussant et grognant comme d’habitude en missionnaire.

La différence, cependant, est qu’au lieu de la poussée normale d’entrée et de sortie, seule la pointe du pénis est à l’intérieur du vagin, car la base du pénis frotte contre le clitoris. Et grâce à toute la stimulation supplémentaire du clitoris, les orgasmes sont censés être à la fois plus faciles et meilleurs.

Étant donné que je fais partie des 82% des amateurs de vagin qui ne peuvent pas s’en sortir avec la pénétration seule, j’ai pensé que c’était le test parfait pour voir si la technique de Brad est une connerie ou un changeur de jeu.

Essayer la technique d’alignement coïtal

Pour planter le décor, j’ai décidé de rehausser le romantisme de ma chambre. Même si je ne suis pas fan des relations sexuelles sur le lit, c’est comme ça que Billie et Brad l’ont fait, donc c’est comme ça que j’allais le faire aussi.

Après avoir allumé plusieurs bougies parfumées différentes et jeté des restes de faux pétales de rose de mon mariage sur la couette et le sol, j’ai crié à mon mari de me rencontrer dans la chambre. En entrant dans l’espace atomique magnifiquement éclairé, il m’a regardé perché sur le lit et a dit: “Oh merde, tu veux un peu de cette bite?”

Ce n’est pas un bon début, mais après avoir appliqué tout un tas de lubrifiant et offert une brève explication de ce que nous faisions, mon mari m’a monté à la Brad.

Puisque tout l’intérêt de la technique d’alignement coïtal est – vous l’avez deviné – d’aligner vos organes génitaux, mes moyeux ont dû se redresser plus haut que sa position de missionnaire habituelle. Selon les instructions des experts, il a mis son poids sur moi et a lentement déplacé son corps sur le mien, n’offrant qu’une légère pénétration mais beaucoup de frictions.

Le problème : à cause de notre différence de taille (je mesure 5’2″ et il mesure 5’11”), j’avais l’impression de ne regarder que les poils de sa poitrine et non ses yeux comme je le ferais habituellement en missionnaire. Quand il m’a demandé comment je me sentais, j’ai réalisé que j’étais tellement distraite en inspectant un grain de beauté sur sa clavicule, j’ai oublié que je devais faire attention au fait que j’avais littéralement des relations sexuelles avec mon mari.

« Quelle est la dernière fois que vous êtes allé chez le dermatologue ? » demandai-je en tendant la main pour toucher l’endroit suspect sur son cou. “Tu as des grains de beauté bizarres.”

Sans sauter un battement, il a attrapé mes mains et les a épinglées au-dessus de ma tête, son poids et ses mouvements provoquant une profonde ondulation dans mon bassin. Se penchant très légèrement en arrière, il me fixa d’un regard intense, ses yeux bleus me faisant oublier les taupes et les émissions Netflix et le fait que j’essayais d’avoir un type de sexe spécifique.

“A chaque poussée, c’était comme si nous nous fondions l’un dans l’autre.”

À chaque poussée, c’était comme si nous nous fondions l’un dans l’autre. Mes orteils s’enfoncèrent dans ses mollets alors qu’il déplaçait son poids sur mon corps et des gémissements continuaient à s’accrocher dans ma gorge, charnels et profonds.

Pendant cinq heures (bien, plus réaliste, cinq minutes), nous avons eu l’une des relations sexuelles les plus intenses de ma vie. Entre les poussées lentes et régulières et la façon dont mes poignets se tortillaient sous son emprise – il faisait chaud. Pas assez chaud pour me faire jouir, c’est pourquoi je me suis finalement retourné, j’ai attrapé un vibromasseur et je me suis mis sur les coudes, mais c’était quand même mieux qu’un missionnaire normal.

Le verdict

En fin de compte, je vais jeter la technique d’alignement coïtal dans la catégorie “c’est une façon intéressante de se sentir connecté à votre partenaire, mais cela ne m’a pas donné l’orgasme explosif que je pensais”.

Pour être juste, il faut probablement plus de pratique pour * réellement * jouir de ce mouvement. Mais même en sachant cela, les chances que je l’opte à l’avenir sont minces, voire nulles.

Bien sûr, la connexion était agréable, mais si je suis d’humeur à descendre, ce ne sera certainement pas mon choix. Je ne sais pas quel est le truc de Billie, mais j’appelle des conneries sur ses orgasmes Netflix induits par l’alignement coïtal. Pardon !!!

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

