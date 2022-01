J’ai essayé les nouvelles bases de Smashbox et mon maquillage n’a jamais été aussi beau

Alors que tous les apprêts lissent la peau et fournissent des antioxydants clés pour protéger la peau contre les agressions environnementales comme la pollution et la lumière bleue, chacun offre quelque chose d’unique en fonction de votre problème de peau ou de vos préférences en matière de maquillage. Par exemple, si vous combattez les rougeurs comme moi, la base anti-rougeurs Photo Finish Correct se concentre sur le teint du soir grâce à des ingrédients comme les algues, la rose et les champignons.

Mais si vous voulez avoir l’air extra glowy, j’opterais pour la base photo Finish Illuminate Glow Primer, qui est infusée de vitamine C et de perles finement broyées pour illuminer et illuminer la peau.

La meilleure partie? Vous pouvez combiner les bases pour créer la formule parfaite pour votre peau car avouons-le, les besoins de notre peau changent quotidiennement ! Étant donné que ces bases sont chargées d’ingrédients transformateurs qui aiment la peau, vous pouvez abandonner la moitié de votre routine de soins de la peau, ou osons dire, sauter complètement votre routine de maquillage !

Si vous cherchez à rehausser votre routine beauté en 2022, ne cherchez pas plus loin que les nouvelles bases de Smashbox. Pour choisir le ou les meilleurs apprêts pour votre peau, faites défiler ci-dessous pour en savoir plus sur chacun d’eux !