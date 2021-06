J’ai essayé les rencontres Facebook pour que vous n’ayez jamais à vous y mettre .

Non. Bien sûr, je n’avais pas de grands espoirs pour les rencontres Facebook. Mais ce que j’avais, c’était une grande curiosité morbide et un désir insatiable d’attention.

J’ai du mal à ne pas essayer une nouvelle application de rencontres. Vous ne savez vraiment jamais comment ils vont être. Je les ai tous eus, avec plus ou moins de succès. Grindr est maudit mais j’apprécie l’attention et bien les nus. Tinder est un désordre glitchy mais la majorité des personnes à la recherche d’amour y sont, donc le vivier de talents est large et il y a toujours quelqu’un avec qui correspondre. J’ai rencontré mon ex sur Hinge et je pense que c’est en fait la formule parfaite pour une bonne application de rencontres.

Mais qu’en est-il des rencontres Facebook ? Est-il bon? Il est sorti en Europe depuis octobre 2020, alors pourquoi n’en ai-je jamais rien entendu ?

Eh bien, j’avais besoin de le découvrir pour ma propre tranquillité d’esprit. Je joue sur Facebook Dating depuis un peu plus d’une semaine maintenant, et c’est mon verdict final pour savoir si cela vaut la peine d’être dérangé.

Alerte spoiler : ce n’est pas le cas.

Configurer mon profil

Se mettre en place sur Facebook Dating était en fait une expérience agréable et conviviale. C’est facile et intuitif.

Pour ce faire, vous vous dirigez vers la section de menu sur l’application Facebook, et vous devriez voir un onglet pour Rencontres juste sous Souvenirs sur le côté droit. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous serez guidé à travers les étapes sur la façon de commencer. C’est le truc habituel que vous trouverez sur Tinder ou Hinge; éducation, fumeur/non fumeur, bios. Il vous permet de faire un mélange d’images et d’amorces de conversation, comme Hinge. Le gang est là.

La fonctionnalité souligne dès le départ qu’elle ne suggérera pas d’amis Facebook actuels dans Dating et qu’ils ne partageront aucune activité ni ne vous glisseront dessus avec votre liste d’amis.

Et il n’y a pas d’application, vous devez simplement tout faire via l’application normale pour Facebook. Mais plus de cela dans un peu.

Y a-t-il de bonnes choses à propos de Facebook Dating ?

Il y a plusieurs bons aspects à cela.

Le principal est que contrairement à Tinder, vous pouvez voir qui vous a aimé. Lorsque vous allez sur Facebook Dating, il y a trois onglets : Profil, Vous aimez et Correspondances. Sur Liked You, vous obtiendrez un certain nombre de vos goûts, puis vous pourrez les parcourir exclusivement dans un style Tinder-esque.

C’est vraiment une bonne chose de voir toutes les personnes qui veulent vous correspondre facilement disponibles, considérant sur Tinder que vous cherchez à payer 15 £ par mois pour le privilège.

Je ne sais pas si ce prochain est un pour ou un contre. Je suppose que cela dépend de l’endroit où vous tombez sur la question. Mais c’est l’une des fonctionnalités les plus uniques de Facebook Dating, je dois donc le mentionner.

FB Dating a une fonctionnalité appelée Secret Crush. Avec cette fonctionnalité, il vous permet d’ajouter jusqu’à neuf de vos amis Facebook ou abonnés Instagram comme coups de cœur secrets. Ils recevront une notification disant “quelqu’un vous a ajouté en tant que coup de cœur secret dans Dating”. S’ils finissent également par vous ajouter en tant que coup de cœur secret sur leur rencontre Facebook, vous correspondrez.

Donc, si vous pouvez faire face à votre béguin en sachant que vous utilisez Facebook Dating, c’est la fonctionnalité qu’il vous faut !

Le mauvais

Tout d’abord, l’absence d’application signifie aucune notification. Du tout. J’ai jumelé quelques gars, mais la conversation n’a jamais abouti car il nous faudrait des jours pour répondre lorsque nous nous sommes souvenus de vérifier l’onglet Rencontres. Ce n’est tout simplement pas pratique d’avoir Dating shunté dans ce petit onglet sur l’application principale, et je pense que ce serait une grande amélioration s’il avait sa propre application comme Facebook Messenger.

Mais le plus gros problème avec Facebook Dating a en réalité très peu à voir avec le service lui-même. C’est à voir avec les gens qui l’utilisent.

Pour le dire franchement, ce n’est tout simplement pas pour nous.

Facebook n’est plus le point d’accès des jeunes qu’il était lorsque nous étions adolescents. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai créé un statut Facebook dans un autre but que d’informer largement les membres de la famille et les connaissances plus âgées que je sais que je n’utilise peut-être pas Instagram ou Twitter de quoi que ce soit d’important dans ma vie. Nouveaux emplois, villes en mouvement. Ce genre de chose. Facebook n’est pas vraiment le paradis du défilement des médias sociaux qu’il était à son apogée. Pas pour les gens de notre âge, en tout cas.

Il y a une raison pour laquelle aucun de vos amis ne parle de ce garçon en forme qui les obsède et avec qui ils ont passé toute la nuit à parler sur Facebook Dating. Cela n’arrive tout simplement pas.

J’ai passé un bon moment au cours de la semaine dernière à balayer sur Facebook Dating, et c’est ennuyeux. Les personnes qui l’utilisent se fondent en une seule. Tout le monde a l’air de ne jamais avoir quitté la ville dans laquelle il est né. Chaque biographie semble avoir été écrite par un bot. C’est le genre de chose sur laquelle vous vous asseyez et faites défiler et finissez par envoyer votre santé mentale dans une crise existentielle.

À plusieurs reprises, je suis allé sur Dating et j’ai vu que j’avais une trentaine de likes. Je les effacerais, excité de glisser et de trouver mon prochain gars, d’être accueilli par aucune personne qui m’intéresse. Jour après jour. C’est fastidieux et vous fait rester assis là à penser pourquoi diable ai-je même pris la peine de mettre cela en place ?

Tenez-vous en à Tinder. Tenez-vous en à la charnière. Ils ont déjà tout ce qui est offert ici. Ne vous y trompez pas, toutes les applications de rencontres sont assez maudites. Mais au moins sur les classiques éprouvés, vous pourriez trouver quelqu’un qui vaut vraiment la peine d’aller boire un verre avec.

