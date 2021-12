« J’ai été déçu de ne pas sortir l’été »

12/05/2021

Act à 22h15 CET

Mbappé était sur le point de quitter le PSG l’été dernier. En fait, c’était ce que le joueur voulait. Il l’a exprimé à plusieurs reprises. Le dernier, dans une interview de Thierry Henry dans l’émission ‘Amazon Dimanche Soir’.

« Déçu de ne pas sortir ? Un peu. Ce n’est pas facile. Quoi qu’il arrive, j’allais jouer pour un grand club. Les gens m’ont demandé si je n’étais pas très déçu – Oui, un peu au début quand j’ai voulu partir, mais je n’étais pas là, je jouais au National. Je suis dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Je suis aussi parisienne, je me sens bien, mais j’avais envie de découvrir autre chose », a confié la star française.

Son éventuel départ vers le Real Madrid n’était pas le seul sujet abordé dans l’interview. Concernant sa performance et celle de la France en Championnat d’Europe, Mbappé a assuré que « j’ai beaucoup discuté avec mes parents après le Championnat d’Europe et le penalty. Je me demandais si je devais sortir de la sélection. Mais je me suis concentré sur d’autres choses et je savais que ce que je pouvais me renforcer, c’était de le montrer sur le terrain. Mes parents savaient que je voulais partir, mais ils m’ont dit de me concentrer à nouveau sur le terrain. »

De même, le Français a également évoqué son ego et son rôle dans le triplé avec Messi et Neymar. « Je suis le meilleur assistant de Ligue 1, en Ligue des champions aussi. C’est la preuve que je ne suis pas quelqu’un d’égoïste qui ne pense qu’à marquer des buts. Je peux faire encore mieux. Si je suis le patron de l’équipe ? C’est difficile, parce que quand tu es dans une équipe avec Neymar et Messi, c’est différent, Se considérer comme un patron est audacieux. Dire que vous êtes le patron importe peu. L’objectif est que nous soyons tous les trois dans les meilleures conditions. »