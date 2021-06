“J’ai été inconscient pendant 15 secondes”

in

16/06/2021 à 19:43 CEST

L’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête sur les circonstances dans lesquelles Benjamin Pavard est resté sur la pelouse lors du Championnat d’Europe France-Allemagne. L’équipe du Bayern Munich a été renversée par Robin Gosens lors d’un set du match et est resté au sol quelques secondes, mais s’est finalement relevé et a continué le jeu.

Pavard, qui a duré 90 minutes sur le terrain, a fait une confession effrayante devant les microphones de beIN Sports après la fin du match. “L’affrontement avec Gosens m’a assommé J’ai été inconscient pendant environ 15 secondes, mais ensuite je me suis amélioré.”

Raphaël Varane, l’un de ses coéquipiers en défense, a également donné sa version de ce qui s’est passé. “Il a fallu quelques minutes à Pavard pour être totalement bien, mais ensuite il était apte à jouer.. Les médecins sont venus et ont vu qu’il était parfaitement conscient de ce qui se passait et était donc apte à jouer. »

La FIFPRO est en contact avec l’@UEFA pour savoir pourquoi la Charte sur les commotions cérébrales n’a pas été appliquée et par la suite @ BenPavard28 n’a pas été retiré du terrain de jeu lors du match de l’#EURO2020 entre la France et l’Allemagne. pic.twitter.com/4AKLKurNzz – FIFPRO (@FIFPRO) 16 juin 2021

Face aux déclarations de Pavard, La FifPro a exhorté l’UEFA à enquêter si le protocole médical pertinent a été appliqué en cas de commotion cérébrale. Dans ces cas, le joueur doit immédiatement quitter le terrain de jeu, bien que la décision de retirer ou non le joueur appartient à l’équipe nationale, et non à l’UEFA.