J’ai été “jeté dans la fosse” en F1 comme Osaka · .

Lewis Hamilton dit qu’il sait par expérience que les jeunes qui se lancent dans le sport professionnel comme Naomi Osaka ont besoin d’aide pour faire face à ses pressions.

Le champion du monde, qui a fait ses débuts en F1 à l’âge de 22 ans, a exprimé son soutien à l’as de tennis de 23 ans après son retrait du tournoi de tennis de l’Open de Paris cette semaine. Osaka a refusé de participer aux conférences de presse pour l’événement en raison de la pression qu’elle a exercée sur sa santé mentale.

Hamilton, qui a déjà publiquement soutenu Osaka sur les réseaux sociaux, a déclaré aujourd’hui comprendre les pressions auxquelles elle a été confrontée en tant que jeune compétitrice dans le sport professionnel.

“Je pense qu’elle est une athlète et un être humain incroyable”, a-t-il déclaré. « Son activisme a eu tellement d’impact et à un si jeune âge, il y a tellement de poids sur ses épaules.

« C’est inévitable, le fait est que quand vous êtes jeune, vous êtes jeté sous les projecteurs et sous les projecteurs et cela vous pèse lourdement et probablement la plupart d’entre nous ne sont pas préparés.

Hamilton s’est senti “jeté dans la fosse” en 2007″ Je me souviens quand je suis entré en F1, l’équipe avait des relations publiques [public relations], je n’ai jamais été préparé à être devant une caméra, je n’ai jamais été guidé sur ce qu’il fallait surveiller et j’ai aidé à naviguer à travers cela. Donc, vous apprenez simplement à travers les erreurs et c’est incroyablement angoissant, surtout quand vous avez toutes de bonnes intentions mais que les gens en profitent.

Hamilton a eu des rencontres difficiles avec les médias dans le passé. En 2016, il a refusé de répondre aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse au Japon. Maintenant dans sa 15e saison de Formule 1, il a admis qu’il trouvait toujours les engagements médiatiques difficiles.

“J’ai appris à la dure et j’ai fait beaucoup d’erreurs et je le fais encore aujourd’hui”, a-t-il déclaré. « Cela peut être intimidant, immobile, de se tenir derrière une caméra.

« Ce n’est pas le plus facile. Surtout si vous êtes introverti et que vous avez du mal à subir ce genre de pression. Certaines personnes sont moins à l’aise que d’autres. J’ai appris au fil du temps passé ici, et j’essaie de continuer à apprendre comment [to] engager.

«Mais comme je l’ai dit quand j’étais jeune, j’ai été jeté dans la fosse et je n’ai reçu aucun conseil ni soutien. Ce que je sais, c’est que lorsque les jeunes arrivent, ils sont confrontés à la même chose que moi. Et je ne sais pas forcément si c’est le mieux pour eux.

« Je pense que nous devons soutenir davantage. Cela ne devrait pas être un cas où vous êtes sous pression. Il y a des scénarios où, par exemple le scénario de Naomi, elle ne se sentait pas à l’aise pour sa propre santé personnelle de ne pas faire quelque chose et le contrecoup est ridicule. Les gens ne tiennent pas compte du fait qu’elle est un être humain et elle dit que [she’s] pas assez bien pour le faire maintenant. Je pense que cela doit être vraiment examiné et comment les gens réagissent à cela et plutôt la soutenir et l’encourager. »

Commentaire : Hamilton, Osaka et une question difficile sur les conférences de presse sportivesAvant le début du tournoi, Osaka a déclaré qu’elle ne participerait à aucune conférence de presse autour de l’événement. Les organisateurs lui ont infligé une amende de 15 000 $ et l’ont menacée d’expulsion de l’événement si elle refusait de parler aux médias, ce qui a incité sa décision de se retirer.

“Je pense qu’elle est incroyablement courageuse”, a déclaré Hamilton, “et je l’applaudis pour sa bravoure car elle demande maintenant à ceux qui sont au pouvoir, les remettant en question et les obligeant à réfléchir à leur réaction.”

Il a critiqué les promoteurs de l’événement pour avoir infligé une amende à Osaka. « La façon dont ils ont réagi n’était pas bonne, avec l’amende. Quelqu’un qui parlait de sa santé mentale personnelle et qui recevait une amende pour cela, ce n’était pas cool.

«Ils auraient certainement pu mieux gérer cela. J’espère qu’ils s’y plongeront et trouveront une meilleure façon de naviguer à l’avenir. En tant qu’athlètes, nous repoussons nos limites, nous sommes à la limite et nous ne sommes que des êtres humains.

