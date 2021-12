J’ai été licencié de mon travail dans un pub après avoir refusé de venir travailler avec des symptômes de Covid

Rachael Baylis, diplômée de Brighton, 22 ans, a été licenciée de son travail dans un pub après avoir refusé de travailler avec des symptômes de Covid.

Rachael travaillait au bar du Walrus à Brighton depuis trois mois avant d’être testée positive pour le virus mercredi. Elle a signalé des symptômes de toux et de fièvre mardi, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas quitter le travail sans trouver un abri.

« Je travaillais samedi, dimanche et lundi, alors j’ai dû me rattraper à un moment donné », a-t-elle déclaré à The Tab.

« Quand j’ai dit que je ne me sentais pas bien et que j’ai demandé à partir, ils m’ont simplement dit : « avez-vous quelqu’un pour vous couvrir ? » et ne me laisserait pas partir. Cela n’a aucun sens de mettre les clients en danger et de me forcer à être là.

Rachael a déclaré au Tab qu’elle avait été forcée de continuer son quart de travail malgré un malaise.

Mais après avoir découvert le lendemain qu’un collègue avait été testé positif, elle a envoyé un message à son responsable disant qu’elle était toujours malade, avait organisé un test PCR et ne viendrait pas.

Le directeur général lui a répondu dans un e-mail : « Bonjour Rachel, la politique de l’entreprise est que vous devez faire un LFT pour être déconnecté du travail. Si cela est positif, vous réservez une PCR et isolez jusqu’à ce que vous obteniez les résultats.

« Veuillez noter que ce qui suit n’est pas acceptable pour ne pas entrer pour votre quart de travail ce soir. »

Rachael a déclaré avoir répondu en disant que les tests de flux latéral étaient « notoirement peu fiables » et qu’elle présentait deux des trois symptômes de Covid reconnus par le NHS.

« Personnellement, je ne suis pas à l’aise d’entrer alors que je ne suis pas bien et avec un potentiel de propagation à la fois aux clients et au personnel, ce qui rendrait le recrutement très difficile si nous l’obtenions tous », a-t-elle déclaré.

« Si vous souhaitez toujours refuser de comprendre mes raisons, considérez ceci comme mon avis. »

Son manager a répondu : « Je n’accepte pas votre démission en raison des problèmes ci-dessous. J’allais discuter avec vous en personne aujourd’hui au début de votre quart de travail avant de mettre fin à votre période d’essai.

« Vous avez fait preuve d’un manque évident de respect pour les demandes/procédures de gestion au cours de la semaine dernière, qui ont atteint un point de basculement hier soir.

« Vous avez menacé de sortir à plusieurs reprises la nuit dernière.

« J’ai changé de vêtements et je me suis assis dehors avant que le chef de quart ne vous dise que vous pouviez terminer.

« Vous n’êtes pas non plus autorisé à revenir dans le Walrus en tant que client pendant les trois prochains mois. »

Rachael a déclaré que les raisons invoquées par son manager pour la licencier étaient presque toutes liées au quart de travail qu’elle n’avait pas voulu travailler pour cause de maladie.

« Je n’aurais pas dû travailler, mais j’avais peur de perdre mon emploi, alors je suis entrée quand même », a-t-elle déclaré.

Elle avait espéré faire des quarts de travail à Noël pour obtenir un double salaire et une prime pour l’aider à payer le loyer. « Maintenant, je vais manquer Noël de toute façon – et même pas en tirer de l’argent », a-t-elle déclaré.

Rachael a expliqué à The Tab comment ce problème particulier est emblématique d’un problème plus large dans la société où les étudiants travailleurs sont mis à profit sur le lieu de travail. Non seulement cela, mais elle a déclaré que le pub avait une culture de travail « toxique », ce qui signifie que ce genre de chose pourrait facilement se reproduire.

« Je parlais à ma collègue et elle m’a juste dit que j’allais trop loin », a-t-elle déclaré. « J’étais comme s’il commettait littéralement un crime et c’est moi qui va trop loin ? »

Rachael a déclaré qu’elle prévoyait maintenant de les poursuivre en justice : « J’ai l’impression que lorsque je vais au tribunal et que je regarde le directeur général dans les yeux, ce sera la première fois qu’il me reconnaîtra en tant que personne. Il ne m’a jamais traité comme un être humain ni respecté.

Non seulement cela, mais Rachael a raconté à The Tab comment elle venait de raccrocher au téléphone du service de suivi et de suivi du NHS – « ouais, je leur ai tout dit – alors ils sont sur le point de gifler cet endroit avec une amende de 10 000 £. Karma est une garce.

Rachael, qui doit commencer un nouvel emploi lundi – tout sur « l’humanisation du monde du travail » – a déclaré qu’il est important que les étudiants connaissent leurs droits et adhèrent à un syndicat. Par exemple, elle a expliqué comment vous pouvez vous auto-certifier malade pendant 7 jours sans une note du médecin. « Il est important que les étudiants soient pleinement conscients de leurs droits », a-t-elle déclaré.

Rachael a ajouté: « Oui, ils ont essayé de me faire travailler quand je suis malade – mais ils ont vraiment choisi la mauvaise garce à qui le faire. Ils le méritent. »

Les morses ont déclaré que l’affaire relevait désormais de leur service des ressources humaines et qu’ils ne souhaitaient pas commenter.

