« J’ai été loin de la compétition mais je ne l’ai pas passé sur le canapé »

01/07/2022 à 16:39 CET

Jon Rahm a commencé avec le même brio que toujours lors de son premier tournoi de l’année, le Sentry Tournament of Champions, malgré son interruption de près de trois mois. Une belle performance qui aurait pu surprendre les fans mais pas lui.

« Vous pouvez toujours espérer que mon jeu était un peu rouillé, mais je dois dire une chose : je suis absent des tournois depuis un certain temps.Mais cela ne veut pas dire qu’il était sur le canapé à ne rien faire & rdquor;, a-t-il commenté.

« J’ai continué à travailler dans le gymnase et je me suis entraîné comme si j’étais au milieu de la saison. C’est vrai que j’ai tenu trois semaines sans ramasser un bâton parce que j’en avais besoin, mais après, même à la maison, je me suis entraîné & rdquor;, a expliqué celui de Barrika.

« Donc, je ne suis pas surpris d’avoir bien joué, donc ça ne veut pas dire que je suis très satisfait de commencer l’année de cette façon & rdquor;, a déclaré le numéro un, qui espère continuer à s’améliorer dans les prochains jours, dans un tournoi sans « coupure ».