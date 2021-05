J’ai été ouvert à l’idée de conduire en IndyCar

L’ancien pilote de Formule 1 et actuel pilote IMSA Kevin Magnussen a admis qu’il aimerait un jour conduire en IndyCar.

L’ex-Haas a perdu sa place en F1 à la fin de l’année dernière, avant de décider de s’essayer à l’IMSA avec Chip Ganassi Racing.

Magnussen courra également aux côtés de son père Jan au Mans cette année dans la catégorie LMP2 pour High Class Racing, avant de rejoindre Peugeot la saison prochaine pour leur entrée dans la nouvelle catégorie Hypercar en Championnat du Monde d’Endurance.

Magnussen a été malheureux de ne pas avoir terminé sur le podium jusqu’à présent depuis son arrivée à l’IMSA, terminant cinquième lors de la dernière manche du Mid-Ohio.

«J’ai eu l’opportunité de conduire de Mid-Ohio à Indianapolis et de tester quelques entraînements pour l’Indy 500, ce qui était génial», a-t-il déclaré à RACER. «J’ai toujours été très ouvert à l’idée d’essayer un jour une IndyCar.

«Je suis allé me ​​tenir au milieu de la voie des stands, vous savez, à seulement cinq ou 10 mètres des voitures roulant à près de 400 km / h. Avec seulement un demi-mètre de mur entre moi et les voitures. Et puis vous voyez ces voitures rouler à fond, même pas dans le virage 1. C’est définitivement quelque chose que je dois essayer un jour.

L’ancien coéquipier de Haas du Danois, Romain Grosjean, a fait ses débuts en IndyCar plus tôt cette saison et a terminé deuxième à sa troisième course seulement après avoir remporté la pole au Indianapolis Road Course.

Grosjean ne participera pas à l’Indy 500 de la semaine prochaine à la suite de sa chute au Grand Prix de Bahreïn la saison dernière, mais Magnussen surveillera néanmoins attentivement.

«C’est un endroit vraiment mystique», a-t-il ajouté.

«Parce que vous savez qu’ils tournent à plat autour du tour, vous savez, au moins en qualification et quand ils sont dans l’air pur en course, ils le font aussi. Mais même s’ils sont à plat tout au long du tour, il y a tellement de technique qui entre dans un bon tour. Ce sont toutes ces petites entrées, et c’est bien plus dans les détails que de conduire une voiture de course sur un parcours routier normal. Vous devez être si précis avec vos entrées dans la voiture.

«Je dis cela n’ayant jamais roulé sur un ovale ou sur Indianapolis, mais c’est ce que j’en retire. Et tout cela se passe à près de 400 km / h et c’est tout simplement fascinant, et ils s’affrontent également. C’est à cette vitesse et avec des murs qui se rapprochent de la piste. C’est assez phénoménal.