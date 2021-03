‘J’ai été partout’, la nouvelle campagne de Xibeca

25/03/2021

À 14:46 CET

Sport.es

Xibeca présente «He esta a tot arreu & rdquor; (J’ai été partout) le nouvelle campagne pour la bière au litre emblématique de Damm, à travers laquelle il entend rappeler tous les moments vécus et partagés avec des générations de fidèles tout au long de ces années. La campagne sert également à faire connaître la nouvelle image de Xibeca, qui met en évidence sa tradition depuis 1931, vous pouvez voir le spot ici

Au rythme du refrain «He esta a tot arreu & rdquor; de la chanson Espinàs – une adaptation faite par le groupe Vàlius de la chanson J’ai été partout par l’Australien Geoff Mack -, l’article passe en revue les moments où Xibeca a été présent dans la vie de chacun d’entre nous: des vacances à la plage aux excursions en montagne, en passant par les fêtes locales, le camping, les concerts et les «calçotades», toujours en compagnie d’amis et de famille. Une essence qui réside dans les origines de la marque: une bière au format plus grand -litre-, idéale à partager.

Aussi, dans «He esta a tot arreu & rdquor; – une idée originale de l’agence Fuego Camina Conmigo – le nouvelle image de Xibeca, qui évoque le design des étiquettes de ses bouteilles d’avant les années 90, lui donnant ainsi un air plus rétro. Une nouvelle image qui ces jours-ci a également été le protagoniste d’une campagne de communication extérieure exceptionnelle dans les villes de Barcelone, Gérone, Lleida et Tarragone, et maintenant rejoint par la télévision et le soutien numérique au niveau catalan avec «He esta a tot arreu & rdquor;.

La nouvelle image de Xibeca se retrouve déjà dans la chaîne alimentaire dans les formats de verre litre et 25 cl, ainsi que dans les packs de 6, 12 et 24 canettes de 33 cl. Dans les packs, et conformément aux initiatives de Damm en matière de durabilité, les canettes de Xibeca sont regroupées selon le système de regroupement de Canettes LatCub®, ce qui permet de les regrouper avec des emballages en carton 100% biodégradables, issus de forêts gérées de manière responsable. Le carton enveloppe également les paquets de 12 et 24 canettes, après que Damm ait éliminé les plastiques décorés qui les enveloppaient, réalisant ainsi un emballage plus éco-durable.

L’origine du nom Xibeca

Le mot Xibeca – un nom d’origine préromaine, synonyme de hibou – est devenu très célèbre grâce à la pièce de théâtre de l’écrivain Josep Pous et Pagès, créée à Barcelone en 1917 sur le bandit Rocabruna, et dans laquelle une sorcière nommée Xibeca est apparue avec une ombre allongée caractéristique.

Il y a ceux qui disent que, des années plus tard, l’ombre particulière de la sorcière Xibeca a servi d’inspiration lors de la recherche d’un nom pour les bouteilles d’un litre de Damm. Cependant, une autre histoire populaire dit qu’il pourrait y avoir une similitude de taille entre ces bouteilles et un hibou, qui a donné son nom à cette bière originale.

Note de dégustation

Robe ambrée claire et brillante aux reflets dorés. Tête pâle persistante avec une couronne élégante. Odeur d’essence de levure. Nez subtil et complexe dû au houblon. Savoureux et délicat. Très rafraîchissant et doux. Son passage en bouche est caractérisé par le souvenir des céréales légèrement grillées. Il est recommandé de le consommer entre 5 ° et 7 ° C.