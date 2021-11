« J’ai été patient, en attendant le moment clé pour attaquer »

11/07/2021 à 13:07 CET

Le Kenyan Samuel Kosgei, 35 ans, qui ce dimanche, avec un temps de 2:06:03, a réalisé un nouveau record dans la catégorie hommes du Marathon de Zurich à Barcelone, a mis en évidence la façon dont il a étudié le moment où il condamné la course.

« Le circuit de Barcelone est très rapide et j’ai eu la patience d’attaquer au moment clé, à cinq kilomètres de la ligne d’arrivée », a-t-il déclaré après avoir remporté la victoire.

Originaire d’Eldoret, il a été très satisfait car son meilleur temps personnel jusqu’à présent était de 2h. 06h53, réalisé à Dubaï en 2016 : « Quand j’ai tiré, je me sentais à l’aise. Je savais que j’allais baisser ma note (il l’a fait en 50 secondes), mais je ne m’attendais pas à atteindre le record. »

Kosgei a rappelé qu’en 2008, il était l’un des lièvres de Haile Gebresselasie en réalisant son record du monde du marathon de Berlin (2h 03:59). « C’est quelque chose dont j’étais très fier », a-t-il conclu.

L’athlète éthiopien de 20 ans, Tadu teshomeSurprenante gagnante dans la catégorie féminine, la plus jeune de l’histoire de l’épreuve avec un temps de 2h03’23 » et un nouveau record féminin, elle était aussi euphorique à l’arrivée.

« C’était mon premier marathon aujourd’hui et je pense que faire mes débuts sur un circuit aussi rapide que celui-ci m’a facilité les choses devant le groupe de compatriotes qui ont été aux avant-postes du test », a-t-il déclaré.

« Ma marque dans le semi-marathon est de 1h09:09 et j’ai bien tenu le rythme. Quand j’ai changé le rythme et que j’étais devant, je me sentais très en sécurité et j’ai vu qu’ils ne me suivaient pas », a-t-il conclu le long-métrage. coureur de fond, originaire d’Addis-Abeba.