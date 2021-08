“J’ai été sous oxygène pendant quatre jours”

17/08/2021

Le à 19:49 CEST

L’ancien footballeur rom Daniele de Rossi, demande la responsabilité d’un virus qui l’a touché à la première personne, et cela a tenu ses proches en haleine. Le joueur italien a expliqué à la Gazzetta dello Sport comment il a vécu le mois d’avril, au cours duquel – à sa grande surprise – il a même dû être hospitalisé.

C’est la première fois que l’assistant actuel de Mancini détaille ce qu’il a dépassé durant le mois d’avril : “Je suis immédiatement tombé malade avec une forte fièvre, mais je l’ai sous-estimé”, a-t-il admis. “J’avais lu qu’à mon âge, 37 ans, tu avais au maximum trois jours de fièvre. Au lieu de cela, il est allé de plus en plus haut », a-t-il ajouté.

« J’ai vécu trois phases : la première, de véritable malaise, toux épuisante et nausées. La seconde, par peur : à l’hôpital Spallanzani. Les médecins, que je ne cesserai de remercier, ont changé de visage. J’étais quatre jours avec de l’oxygène. La troisième phase a été celle de l’attente : une fois les symptômes passés, je suis resté positif pendant 18 jours, sans pouvoir repartir”, a-t-il commenté.

Par ailleurs, la légende de Roma, en a profité pour se positionner contre les anti-vaccins : “Je suis vacciné et je n’ai jamais été contre. Je peux comprendre les personnes âgées qui ont peur des réactions, mais pas les manifestants et les négationnistes, Je les considère comme de la pure folie”, a-t-il avoué. “C’est effrayant d’avoir des gens qui pensent comme ça. Le vaccin est le seul moyen de revenir à une vie normale“, a-t-il condamné.” Les obligations et les impositions me rendent toujours malade, on ne peut pas toucher à la démocratie, mais ta liberté de choisir ne peut pas affecter ma santé“, il a fini.