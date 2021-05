“ J’ai été un alcoolique, un toxicomane et un gros b ***** ”, déclare le champion du monde des poids lourds en disant à ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale pour lesquels la vie vaut la peine de se battre

Tyson Fury s’est ouvert sur les problèmes de santé mentale auxquels il a été confronté et a promis à ceux qui souffrent: «Nous aurons à nouveau des jours ensoleillés».

Dans une interview exclusive avec Majestic sur talkSPORT 2 – qui sera diffusée en entier à 15 heures aujourd’hui – le champion du monde des poids lourds a expliqué comment le plus grand combat de sa vie s’était déroulé en dehors du ring et a révélé ce qui l’avait aidé à revenir des profondeurs du désespoir. et la dépression.

Fury a parlé exclusivement à Majestic pour talkSPORT 2

En 2015, après avoir détrôné Waldimir Klitschko avec l’une des plus grandes performances d’un combattant britannique sur le sol étranger, Fury a sombré dans un état de dépression.

Outre l’abus d’alcool et de cocaïne, «The Gypsy King» était aux prises avec un trouble bipolaire et était absorbé par des pensées suicidaires.

Alors que son poids montait en flèche, ses titres lui échappaient et sa carrière de boxeur semblait résignée à l’histoire.

Mais Fury a demandé de l’aide médicale, est revenu à l’entraînement et à une forme physique et mentale plus forte et a fait son retour sur le ring en 2018 après plus de deux ans d’absence du sport.

En février 2020, son arc était complet lorsqu’il a battu Deontay Wilder pour remporter le championnat du monde des poids lourds WBC et reprendre sa place sur le trône de la division.

.

Fury a dominé Wilder lors de son match revanche en 2020 pour devenir champion du monde

Fury se prépare maintenant à un combat qui pourrait bien le définir comme le plus grand boxeur britannique de tous les temps, avec un affrontement d’unification contre son compatriote Anthony Joshua prévu pour cet été.

Pourtant, Fury, 32 ans, reste dans une bataille constante pour garder son esprit en bonne santé et avait un message inspirant pour tous ceux qui luttent en ce moment.

«Nous nous battons tous les jours en tant qu’humains et personnes qui souffrent en silence, nous sommes dans une bataille quotidienne», a-t-il déclaré.

«J’ai l’impression que maintenant j’ai pu gérer ma santé mentale grâce à la formation et je l’utilise comme médicament.

«J’utilise une routine structurée, comme une sorte de mode de vie en régiment, j’aime savoir ce que je fais et j’aime avoir une certitude dans ma vie. Si je n’ai pas de certitude dans ma vie, tout semble aller AWOL.

«Mon esprit commence à vagabonder et je vais à nouveau très mal, alors j’aime rester concentré sur des choses comme les objectifs à court terme et c’est ainsi que je continue de lutter contre la santé mentale.

Ed Mulholland / Salle de match

Fury a offert son soutien à toute personne souffrant en silence de problèmes de santé mentale

«Les gens me disent régulièrement:« Vous êtes en santé mentale ». Vous ne vous remettez jamais de la santé mentale; ce n’est pas «si», c’est «quand» vous y retournez. Tu te souviens quand j’ai dit que c’était comme la chanson de Hotel California, tu peux regarder n’importe quand mais tu ne peux jamais partir?

«C’est ce qu’est la santé mentale pour moi parce que je sais qu’elle sera toujours là et fera partie de ma vie. Plus tôt j’ai compris cela, plus tôt je pourrais me mettre sur la voie du rétablissement.

«S’il y a quelqu’un là-bas qui ne sait pas quoi faire ou quoi que ce soit, le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque est de communiquer avec les gens – que ce soit un médecin ou un ami, peu importe.

«La personne à qui vous pensez pouvoir mieux communiquer, parlez-en à cette personne car dès que vous obtenez de l’aide, vous pouvez commencer à vous remettre sur la voie du rétablissement et à vous rétablir.

ITV

Le poids de Fury a augmenté alors qu’il luttait contre des problèmes de santé mentale

«Mon erreur a été de n’avoir jamais parlé à personne pendant une longue période et j’ai juste souffert en silence et cela a failli me tuer. Puis j’ai commencé à parler aux médecins et à chercher de l’aide médicale, j’ai souhaité à Dieu de l’avoir fait 15 ans plus tôt.

«Je n’aurais pas eu à passer par une dépression mentale et toutes les merdes que j’ai traversées, mais nous y sommes, je suis de l’autre côté maintenant et j’ai appris à entretenir et à gérer les problèmes et je Je vis la vie, j’ai un bon bronzage, je suis en Amérique et la vie est belle en ce moment.

«Je ne veux jamais retourner dans cet endroit solitaire, sombre, horrible et gris où vous vous réveillez tous les matins et pensez: ‘Pourquoi diable suis-je juste réveillé?’

Esther Lin / SHOWTIME

“ The Gypsy King ” est descendu de la toile au 12e round du premier combat de Wilder pour prouver à tous ceux qui souffrent qu’ils peuvent également se battre

«Mais je peux vous garantir et je peux même vous promettre que nous aurons à nouveau des jours ensoleillés et qu’aujourd’hui ce n’est pas la fin et nous n’avons pas besoin de nous tuer, nous n’avons pas besoin de faire quoi que ce soit de stupide pour nous-mêmes, nous besoin de tendre la main et d’obtenir de l’aide.

«Il y a des mains aidantes là-bas et il y a beaucoup de personnes différentes à qui vous pouvez parler, comme des groupes de soutien. Je n’ai jamais eu de groupes familiaux qui comprenaient, ils pensaient que j’étais une petite mère à la recherche d’attention *****.

«Mais je ne l’étais pas; Je ne savais tout simplement pas quoi faire, à qui parler, je ne savais pas par où commencer et quand j’ai su où aller, je suis revenu sur la voie de la guérison et je suis passé de 400 livres à 250 livres et de matériel de crise cardiaque et tentative de suicide pour devenir le double champion du monde des poids lourds.

Fury attend actuellement de se battre contre Joshua pour déterminer qui est le plus grand poids lourd de cette génération actuelle, avec les quatre principales ceintures en jeu.

Fury reste actif et s’entraîne à Las Vegas aux côtés de l’entraîneur-chef SugarHill Steward

Un affrontement entre les rivaux britanniques semble destiné à l’Arabie saoudite cet été, Frank Warren et Eddie Hearn confirmant tous deux la date de talkSPORT.

Malgré une telle bagarre titanesque qui se profile à l’horizon, Fury reste simplement reconnaissant de vivre et de profiter de la vie en tant qu’homme libéré des chaînes qui ont pris au piège son esprit.

Se réveiller chaque matin après avoir traversé l’autre côté de ses combats reste sa plus grande réussite.

Il a conclu: «J’ai été alcoolique, j’ai été toxicomane, j’ai été un gros b ***** parce que je suis un toxicomane alimentaire et il n’y a pas grand-chose auquel je n’ai pas été accro, être juste.

. – .

L’amour et le soutien de sa femme Paris et de ses enfants font vivre Tyson Fury

«Mais j’ai récupéré et je me sens mieux. Il y a une vie après la santé mentale, si vous la gérez, et la dernière chose dont nous avons besoin est que les gens cèdent à la santé mentale.

«C’est un combat, c’est un combat que nous devrons continuer à combattre et à combattre toute notre vie. Mais la vie vaut tellement la peine de se battre.

Tyson Fury s’est entretenu avec Majestic sur talkSPORT 2 pendant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Vous pouvez écouter l’interview complète sur talkSPORT 2 à partir de 15 heures aujourd’hui en ligne ici, via l’application talkSPORT, sur la radio DAB ou via votre haut-parleur intelligent.