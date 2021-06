in

Alex Palou courait au Japon il y a deux ans et rêvait de la possibilité qu’il ait un jour la chance de participer à l’Indianapolis 500.

Aujourd’hui, l’Espagnol de 24 ans se retrouve en tête du classement des points IndyCar à sa deuxième année sur le circuit.

“J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir être ici”, a déclaré Palou dimanche après avoir gagné à Road America et dépassé Pato O’Ward pour la tête des points.

“C’était mon rêve, comme il n’y a pas 10 ans, c’était comme il y a deux ans que j’étais au Japon en train de regarder toutes les courses en IndyCar et de me demander s’il y avait une chance que je puisse être ici. Ce n’est pas comme si c’était un travail qui était en préparation depuis 20 ans. C’est comme super récent.

L’émergence de Palou a donné à Chip Ganassi Racing un deuxième prétendant au titre légitime aux côtés du sextuple champion d’IndyCar en titre Scott Dixon.

Après avoir remporté sa première victoire en carrière en IndyCar lors de l’ouverture de la saison au Barber Motorsports Park en Alabama, Palou a de nouveau gagné dimanche en dépassant Josef Newgarden lors d’un redémarrage avec deux tours restants à Road America.

Cela a fait de Palou le premier pilote Ganassi autre que Dixon à remporter au moins deux courses dans la même saison depuis Dario Franchitti en 2011.

Tony Kanaan, le vainqueur de l’Indy 500 2013 et le champion des points 2004, a déclaré que Palou est le meilleur coéquipier que Dixon ait eu depuis que Franchitti a pris sa retraite à la fin de la saison 2013. Kanaan a passé quatre saisons dans la voiture de Palou.

“Je suis super heureux d’être ici”, a déclaré Palou.

L’étonnement de Palou devant son ascension rapide ne doit pas être interprété comme un manque de confiance en ses capacités.

Sa confiance en lui était évidente dans les jours qui ont précédé l’Indy 500 2019, lorsqu’il a tweeté une photo de l’Indianapolis Motor Speedway et a inclus le message : « Un jour, Alex. Un jour …”

Palou roulait sur le circuit de Super Formula au Japon cette année-là. Il avait auparavant participé au championnat All-Japan de Formule 3.

“Le premier rêve était de faire partie de l’IndyCar”, a déclaré Palou. « Vous ne pouvez pas gagner un championnat sans faire partie de l’IndyCar. Mais je ne veux pas être ici à faire des tours. Je veux être ici en compétition et gagner.

C’est ce qu’il fait depuis son arrivée à Ganassi cette année après une saison recrue avec Dale Coyne Racing.

L’émergence de Palou a commencé à Road America l’année dernière avec une troisième place qui a marqué la meilleure performance de sa saison recrue. Il a atteint un autre niveau avec Ganassi, où il a remplacé Felix Rosenqvist dans la Honda n°10.

“Cette année, pour être honnête, je vais sur toutes les pistes en sachant que je vais avoir une bonne voiture et que je vais avoir tous mes outils pour pouvoir gagner”, a déclaré Palou.

La victoire de Palou dimanche à Road America a ouvert la seconde moitié de la saison IndyCar et lui a donné une avance de 28 points sur O’Ward dans la course aux points. Même s’il n’en est qu’au début de sa carrière, Palou comprend déjà l’approche dont il aura besoin pour faire une course légitime au titre aux points.

“Vous gagnez des championnats en remportant des courses et en restant cohérent”, a déclaré Palou. « Si vous avez une voiture pour terminer deuxième, vous terminez deuxième. Vous n’êtes pas obligé d’essayer de gagner cela et de vous retrouver dans la clôture.

« Il y aura des jours où nous aurons une voiture pour terminer cinquième, et c’est le mieux que nous puissions faire. Mais quand nous avons une chance de gagner, nous devons la saisir. C’est ce que je pense que Scott a fait ces dernières années, et il est le meilleur dans ce domaine, comme nous pouvons le voir.

Dixon est troisième au classement, 25 points derrière O’Ward et 53 derrière Palou.

Palou remercie Dixon d’avoir répondu à toutes ses questions et de l’avoir guidé tout au long de cette saison. On a demandé dimanche à Palou si cela pourrait changer plus tard cette saison si les deux coéquipiers finissaient par se disputer le titre par points.

“Je ne sais pas ce qu’il va faire”, a déclaré Palou. « Je sais ce que je ferais si j’étais à sa place, et cela ne m’aiderait pas. Mais, oui, je pense qu’il est arrivé au point où il a remporté six championnats, donc il n’a rien à montrer, et il veut que l’équipe soit là-haut. Si je vais bien, il ira bien aussi, car cela signifie que nous avons une bonne voiture.

« Je ne sais pas si avant la dernière course et que nous égalisons les points, peut-être qu’alors il ne va pas me parler, comme si ce serait évident. Mais oui, j’espère que ça arrivera. Ce serait formidable pour l’équipe.