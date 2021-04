“J’ai eu des propositions ces dernières semaines”

12/04/2021

Ancien manager de Chelsea, Frank Lampard, a avoué avoir reçu plusieurs offres de retour sur le banc ces dernières semaines pour les London Football Awards: “J’ai eu des opportunités qui se sont présentées au cours des six dernières semaines. Des opportunités flatteuses, certes, mais pas la bonne proposition.”.

Son licenciement en tant que technicien de la club devenu l’un des joueurs historiques de la Premier League c’était un coup douloureux personnellement: “Personne ne veut perdre son emploi et sortir de l’équipe que vous aimez, mais lorsque vous entrez dans cette carrière, vous savez que cela peut arriver. Peu importe à quel point vous pensez être bon.”.

Selon les médias britanniques, Frank Lampard aurait été au programme du Celtic Glasgow ou du Crystal Palace dans ces derniers mois, en plus de l’équipe d’Angleterre U21. Mais le coach les aurait rejetés, en attendant un projet qui le séduise professionnellement.

Quitter Chelsea, un adieu difficile

Le départ de Frank Lampard était aussi nécessaire que douloureux. L’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club a piloté le projet sportif du club londonien depuis les bancs, mais cela n’a pas fonctionné. Après cinq défaites lors des huit derniers matchs et une neuvième place inquiétante en Premier League, le conseil d’administration d’Abramovich a confirmé le licenciement du manager. et l’engagement envers Thomas Tuchel, qui a réussi à réorienter l’équipe.

L’entraîneur anglais, dont la première expérience sur le banc était dans le Derby, a pris les rênes de Chelsea à l’été 2019 et dirigé un total de 84 réunions. Avec une efficacité de 52,3%, la Chelsea de Frank Lampard était aux portes de la Super Coupe d’Europe et de la FA Cup lors de sa première saison.