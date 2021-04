“J’ai eu la chance d’entraîner Arsenal, malgré une fin indésirable”

27/04/2021 à 12h45 CEST

L’entraîneur du Villarreal, Unai émeri, a déclaré ce mardi qu’il avait eu la chance d’avoir formé le Arsenal, rival de son équipe en demi-finale de la Ligue Europa, malgré le fait que son parcours au club anglais ne se soit pas terminé comme il le souhaitait, même s’il a ajouté qu’il était désormais heureux au club de Castellón.

“L’histoire d’Arsenal est connue dans le monde entier. J’ai la chance de m’être entraîné là-bas, même si cela s’est terminé dans des circonstances indésirables. Maintenant, je suis heureux où je suis et j’apprécie mon nouveau poste d’entraîneur à Villarreal.”a-t-il déclaré à l’UEFA.

L’entraîneur basque a assuré qu’il a “grands souvenirs” de son séjour à Arsenal après avoir vécu “de grands moments ensemble sur le terrain, comme l’arrivée et la préparation de la finale de la Ligue Europa contre lui Chelsea“.

“Il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours là, des joueurs qui ont commencé leur carrière avec moi en tant qu’entraîneur”, a déclaré le désormais entraîneur de Villarreal, qui a raconté une “petite anecdote” sur Bukayo saka. “Il a fait ses débuts le 1er janvier 2019 contre Fulham, dont je me souviens que nous avons gagné 4-1. Je pense qu’il a joué les huit ou dix dernières minutes et n’a pas touché le ballon. Maintenant, il s’établit à un niveau élevé”, se souvient-il.

En outre, Emery a souligné que plusieurs des joueurs de son temps sont toujours à Arsenal et ont de bons souvenirs de Hector Bellerín, Chambres, Société d’investissements, qu’il décrit comme “types exceptionnels” et de Elneny, “qui est un joueur extraordinaire et une personne extraordinaire”, a-t-il ajouté.

“Ils ont Lacazette, à Aubameyang, à Martinelli, ce qui devient plus important maintenant après une blessure grave. Pépé C’est aussi un joueur important, qui, je pense, s’impose et prend de plus en plus confiance », a ajouté le sélectionneur espagnol.

Il a également souligné que Mikel Arteta cette “installer son propre cachet sur l’équipe” et il estime que dans sa façon de jouer, il est “facile d’identifier qu’il récupère cette tradition d’Arsenal de jouer un football attrayant”.

«Ses premiers pas en tant qu’assistant de Pep Guardiola l’ont aidé à se positionner dans ce nouveau métier, qui est celui d’entraîneur. Arsene Wengerdonc je suis sûr que vous pouvez appliquer tout ce que vous avez appris. Je pense que c’est un bon mariage: Arteta – Arsenal, Arsenal – Arteta “, il a déclaré.

Pour Emery, quand Arsenal est en forme, c’est une équipe de “premier niveau” comme à son avis on l’a vu cette saison, mais a ajouté que Villarreal l’est aussi quand ils trouvent leur chemin.

De plus, il a déclaré qu’il voulait surmonter cette demi-finale pour lui et pour Villarreal et qu’il y a deux ans il a défendu les couleurs d’Arsenal en finale contre Chelsea, et maintenant il ressent cette affinité pour le jaune de Villarreal.

“Je vais devoir mettre de côté mes sentiments pour Arsenal, et je devrai mettre toute mon énergie pour que le «sous-marin jaune» l’emporte sur la cravate. Ce sera un super duel, que je me sois entraîné là-bas récemment. “ conclu.