16/11/2021 à 22:45 CET

L’audience de Saragosse a repris ce mardi le procès contre Nosa Churchill Osarenmwida, le voisin de la capitale aragonaise qu’il y a un an a assassiné sa fille de 3 ans après s’être tranché la gorge dans la maison familiale de la rue Domingo Ram. L’épouse du défendeur et la mère du mineur Il a avoué aux membres du jury populaire qu’« il a ressenti de la peur, dès qu’il l’a vu prendre le couteau. « Il était très agressif & rdquor ;, se souvient-il. L’homme de 37 ans, qui a avoué le crime lundi, risquait une peine de prison permanente révisable que le procureur José Luis Hedo a annoncée, bien que ce mardi ait changé et a proposé 18 ans de prison et encore cinq ans de probation. Il a considéré que la défense incomplète de troubles mentaux pouvait être appliquée, comme l’a proposé l’avocate de la défense, Carmen Sánchez Herrero, qui a demandé son entrée au pénitencier psychiatrique de Fontcalent. (Alicante) et non dans une prison normale. Le verdict tombera probablement mercredi.

Bien que lorsqu’il a massacré le mineur, il l’ait fait en silence, l’épouse du défendeur a affirmé que « auparavant il disait des choses étranges », Bien qu’elle ne connaisse pas la raison de son comportement car il ne lui avait jamais dit qu’il avait un diagnostic de schizophrénie. Bien sûr, il a ajouté qu' »il savait qu’il allait à l’hôpital » et qu’il prenait des médicaments. « C’était un bon père », dit la femme, qui n’a pas pu déterminer si cette nuit-là « a donné une épidémie » à Nosa Churchill Osarenmwida.

Tant le représentant du ministère public que la défense ont demandé à la femme de décrire les événements qui se sont produits cette nuit-là et les heures précédentes. Il n’a rien remarqué d’étrange, même s’ils n’étaient ensemble qu’à l’intérieur de la maison, située au numéro 76 de la rue Domingo Ram dans le quartier Delicias, pour le dîner car ils avaient tous les deux été dans la rue chacun à leurs côtés. « J’ai jeté les enfants au lit parce que le lendemain nous devions nous lever tôt et il était sur le balcon en train de parler au téléphone avec sa sœur, puis il entra, Il a pris le couteau et l’a poignardé. J’ai tout vu », a-t-il affirmé, alors qu’il précisait qu’il l’avait envoyée dormir, mais elle n’en avait pas envie.

« J’ai vu la fille mourir »

Les deux policiers arrivés les premiers sur les lieux du crime ont indiqué que la jeune fille « était en train de mourir ». « Il avait deux plaies saignantes, une sur la poitrine et une au cou. »Ces deux agents de la Brigade de Sécurité Citoyenne de la Préfecture Supérieure de Police d’Aragon ont affirmé qu’ils lui ont apporté les premiers secours lors de l’arrivée de l’ambulance 061. La mineure est décédée deux heures plus tard à l’hôpital Maternelle et Infantile.

En parallèle, la Préfecture de Police d’Aragon a lancé un dispositif de recherche et de capture du suspect, car après le meurtre il s’est enfui des lieux. L’un des agents, celui qui l’a arrêté, a souligné que Dès qu’ils sont sortis de la voiture de patrouille, Nosa Churchill Osarenmwida leur a crié dessus : « J’ai tué ma fille. Il a ajouté que son comportement était « calme ».

Médecine légale : « Je savais ce que je faisais »

La médecine légale de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) a souligné que Nosa Churchill Osarenmwida « savait ce qu’il faisait et a pu l’éviter », bien qu’ils proposent que est admis au pénitencier de Fontcalent à Alicante, qui est l’endroit où entrent toutes les personnes reconnues coupables de maladie mentale. En fait, ils ont dit qu’il avait besoin d’un traitement psychologique, bien qu’à aucun moment ils ne soient venus dire qu’il était atteint de schizophrénie.

En fait, ils ont affirmé que « c’était une bombe à retardement » car elle présentait une image de stress, de consommation de drogue, de problèmes financiers, la suspicion de l’infidélité de sa femme et une pensée délirante sur une voix divine supposée qui l’incitait à tuer. Cependant, ils ont exclu une composante psychotique car les meurtres de ce type « sont très violents ». « Les cadavres sont généralement vus avec jusqu’à 50 coups de couteau, mais dans ce cas ils étaient deux très précis et après avoir choisi la cible, qui était la fille », a expliqué le spécialiste.