« J’ai eu un problème avec Neymar et Mbappé pour avoir dit que Messi devrait remporter le Ballon d’Or »

25/10/2021 à 20h24 CEST

Le ‘MNM’ (Messi-Neymar-Mbappé) C’est le trident à la mode mais il n’est pas encore parvenu à devenir la machine de guerre que l’on pouvait attendre du groupe d’après de grands joueurs tels que Lionel Messi, six fois Ballon d’Or ; Neymar Jr, le joueur le plus cher de tous les temps et Kylian Mbappé, l’une des promesses les plus convoitées du football actuel.

En ce sens, et malgré le fait que l’ambiance entre eux semble être bonne, les trois grands personnages des joueurs pourraient avoir quelque chose à voir avec l’affaire et cela a été démontré par le classique contre l’Olympique de Marseille (0-0) qui mettre le soulagement que le trident manque encore de filmer, mais aussi que le passage des minutes n’améliore pas le mix. C’est justement de ces trois joueurs qu’il a parlé Mauricio Pochettino il y a quelques jours, lorsqu’ils l’ont interrogé sur son favori pour le Ballon d’Or et que l’entraîneur s’est « mouillé » en déclarant que pour lui, son favori était Léo Messi.

Cette déclaration a entraîné quelques problèmes pour l’entraîneur argentin avec ses stars. C’est ce qu’on a dit dans l’après-match Marseille – PSG, quand Pochettino il a dit que: « J’ai eu du mal à dire que Messi devrait gagner le Ballon d’Or. Neymar et Mbappé m’ont dit pourquoi pas eux. Dans tous les cas, n’importe quel joueur parisien ferait bien de le gagner, mais Leo Il le mérite », a-t-il déclaré en plaisantant.