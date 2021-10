« J’ai eu une bière en 8 secondes »: test de la technologie sans caissier d’Amazon lors d’un match de la LNH à l’intérieur du Climate Pledge Arena

Prendre une bouchée ou un verre lors d’un événement sportif à Seattle sans faire la queue est désormais une réalité.

La technologie sans caisse d’Amazon a fait ses débuts cette semaine dans la nouvelle Climate Pledge Arena.

Nous avons eu la chance de tester la technologie samedi lors du premier match à domicile du Seattle Kraken, et cela a fonctionné de manière transparente. D’autres fans l’ont trouvé tout aussi facile et pratique.

« C’est fantastique, il n’y a pas de file d’attente », a déclaré un fan. « J’ai eu une bière en huit secondes. »

Quatre magasins d’alimentation et de boissons à l’intérieur de l’arène sont équipés de la technologie «Just Walk Out» qui utilise des caméras et des capteurs pour suivre les clients et élimine le besoin de caissiers humains. C’est la même expérience trouvée dans les magasins de proximité Amazon Go – il y en a maintenant 20 dans quatre villes américaines – et les nouvelles épiceries Fresh de l’entreprise. Amazon propose également Just Walk Out dans deux magasins Whole Foods à partir de l’année prochaine.

Les magasins de l’arène disposent également de la technologie de numérisation de la paume d’Amazon One, qui permet aux clients d’entrer et de payer d’un simple geste de la main. Les fans peuvent s’inscrire à Amazon One – nous l’avons fait, et le processus a pris moins d’une minute – ou simplement utiliser leur carte de crédit pour entrer.

Deux des magasins vendent de l’alcool ; un préposé vérifie les pièces d’identité à l’entrée. Les magasins comprennent 14 Mains du Château Saint Michelle; les hamburgers de Lil Woody de Seattle ; Big Chicken, une franchise de la légende de la NBA Shaquille O’Neal ; et un point de vente Starbucks à emporter. Lil Woody’s et Big Chicken préparent de la nourriture sur place pour un ramassage à emporter.

L’emplacement de Starbucks est particulièrement intéressant compte tenu de rapports récents indiquant que Starbucks et Amazon ont discuté de la création d’un nouveau style de café avec la technologie Just Walk Out. Les magasins comarqués auraient permis aux gens d’acheter des boissons, des produits de boulangerie et des plats chauds sans passer par une caisse traditionnelle.

L’année dernière, Amazon a commencé à vendre la technologie Just Walk Out à des détaillants tiers, ce qui a amené le Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce à s’inquiéter de la menace des emplois des travailleurs de la vente au détail et de la discrimination à l’encontre des ménages sous-bancarisés.

Le magasin Starbucks de Climate Pledge ne proposait pas de nourriture Starbucks, mais plutôt de la nourriture et des boissons traditionnelles du stade, notamment de la bière, des sodas, des bonbons, des chips, etc. Des boissons froides de marque Starbucks étaient également disponibles.

L’utilisation de la technologie pour accélérer les achats et éviter les longues files d’attente est un élément clé de l’expérience améliorée par la technologie que les représentants de Kraken et de Climate Pledge Arena promettent depuis des années sur le site réaménagé de KeyArena.

Tim Leiweke, PDG d’Oak View Group, qui a dirigé le projet de réaménagement de l’arène, a déclaré à . en 2017 qu’il souhaitait intégrer la technologie Amazon Go à l’expérience des fans.

Cette vision s’est concrétisée. Mais Lewicke a également déclaré à l’époque que les drones pourraient aider les gens à se rendre au jeu en tant que solution de transport.

Nous avons rencontré Lewicke dans le hall avant le match de samedi et avons posé des questions sur les drones. « Ça vient », a-t-il dit. « Ça arrive. »

Cela reste à voir. Pour l’instant, Climate Pledge Arena, ainsi que le TD Garden de Boston, repoussent les limites de l’expérience des fans avec la technologie sans caissier.