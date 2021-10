J’ai fait des erreurs, mais j’apprends

En arrivant sur la grille de F1 sous un nuage de controverse, Nikita Mazepin dit que les gens qui pensent qu’il est un mauvais garçon ont une opinion « totalement hors de propos ».

Mazepin est passé de la Formule 2 à la Formule 1 cette saison, signé par l’équipe Haas avec la société Uralkali de son père investissant dans l’équipe en tant que sponsor titre.

Cependant, avant même son premier grand prix, le pilote russe avait suscité la colère des fans de F1 à la suite d’une vidéo controversée, le hashtag #SayNoToMazepin faisant le tour.

Une série de vrilles lors de sa première course n’a pas aidé sa cause, tandis que d’autres erreurs et plusieurs incidents avec d’autres pilotes ont vu le jeune bad boy de la marque, âgé de 22 ans.

Mazepin concède que oui il a fait des erreurs, mais il apprend.

« C’est difficile à dire », a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport lorsqu’on lui a demandé si son image était méritée. « Tout le monde a une opinion sur tout.

« 99 % des personnes qui parlent de moi le font en fonction de ce qu’elles voient à la télévision ou sur les réseaux sociaux, elles ne m’ont jamais rencontré. Leur avis ne me concerne absolument pas.

« J’ai eu la chance de grandir dans une famille où nous sommes très proches, avec mon père et d’autres personnes avec qui j’ai vécu pendant toutes ces 22 années. C’est le seul avis qui compte pour moi.

« J’ai fait des erreurs et j’en fais encore, comme nous tous, et la chance que j’ai mentionnée plus tôt, c’est que quand je le fais, je reçois une tape sur le poignet et on me dit de ne plus recommencer. Alors j’apprends et je m’améliore.

« Je suis sûr que je peux toujours dire que je suis meilleur qu’hier. »

Quant à ses erreurs sur la piste, le pilote a montré le drapeau noir et blanc en Russie pour avoir bloqué Yuki Tsunoda, puis ennuyé Lewis Hamilton une course plus tard en Turquie alors qu’il le retenait malgré les drapeaux bleus agités, a déclaré la recrue Haas : » Je suis un être humain et je fais des erreurs, je file, je chute, je rate un tour. Je travaille pour grandir…”

Mazepin admet que la vie en Formule 1 n’est pas aussi facile qu’il le pensait.

La première expérience du pilote en Formule 1 a eu lieu dans une Mercedes F1, Mazepin effectuant un programme d’essais intensif dans une Mercedes de deux ans.

Cela l’a vu passer de la meilleure voiture sur la grille à la pire.

« Certainement oui », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si la F1 était plus difficile qu’il ne s’y attendait.

« J’ai eu des tests très encourageants avant la saison. Puis ça a commencé, avec les problèmes de développement que nous connaissons tous.

« Les débuts en Formule 1 font inévitablement baisser votre confiance, et il faut du temps pour la reconstruire.

« C’est certainement plus difficile, mais c’est la vie qui est difficile. »