03/06/2021 à 06:30 CEST

Roger Payro

Jusqu’ici. Après des années de souffrance, et surtout cette dernière, Àngel Martínez a mis un terme à sa carrière de footballeur. A 35 ans, le capitaine de Sabadell s’est dit assez alourdi par ses problèmes de genoux. “J’ai fait fondre mon genou, mais je ne le changerais pas & rdquor;, a-t-il assuré hier dans une interview à ‘Ràdio Sabadell’, quelques heures après s’être annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il raccrochait ses bottes.

« Je pense qu’il est temps de vous expliquer mon absence pendant tous ces mois. En raison de l’état de mon genou, il y a quelques mois et après plusieurs tests, j’ai été contraint de mettre un terme à ma carrière de footballeur. Il y a plus de cinq ans, j’ai eu une blessure très grave, que je pensais ne plus jouer. Avec beaucoup de sacrifices, j’ai pu endurer ces presque quatre ans à Sabadell, mais il y a quelques mois, mon genou ne pouvait plus résister, et à la suite de cette grave blessure, mon retrait a été forcé & rdquor; expliqué dans un texte sur Twitter.

« Ce n’était pas que du football, mais ma santé et ma vie de tous les jours étaient pratiquement impossibles. J’ai dû digérer beaucoup de colère et de frustration ces mois-ci pour m’habituer à ce qui m’arrivait. En outre, s’est ajoutée l’impuissance de ne pas pouvoir aider l’équipe dans cette partie de la saison d’où j’aurais aimé. J’ai appris à accepter la réalité et à assimiler le coup. Pardonnez-moi d’être distant et de ne pas avoir répondu à tant de personnes qui s’intéressaient à ma condition. Et remercier tous ceux qui ont connu et respecté ma décision d’attendre la fin de la saison pour la rendre publique”, a-t-il conclu.

Sorti de la ‘bombe’, c’était au tour d’approfondir le sujet dans ‘Ràdio Sabadell’ : « Après Noël, je commence à avoir des malaises et j’ai dû vivre avec la douleur et l’inflammation. Après Malaga, ils m’ont fait passer des tests et ils ont été dévastateurs. Le genou était sorti d’une manière inquiétante, j’ai eu quelques épisodes & mldr; Je ne pouvais même pas marcher et je suis tombé à la maison. Une décision a dû être prise et il a dû s’arrêter pour avoir une bonne vie et profiter de sa famille. J’ai aussi pu profiter des costumes ces derniers mois, ça a été magique même si la fin n’était pas celle souhaitée & rdquor;, a-t-il expliqué sur la station Vallesan.

« De retour d’Angleterre, je pensais déjà à la retraite et Sabadell a été un cadeau pour moi. J’ai fait fondre mon genou, mais je ne le changerais pas. Dès le premier jour où j’ai ouvert la porte du vestiaire à Sabadell, je me suis senti aimé et respecté. Les adieux ont été difficiles mais je repars avec la fierté d’avoir tout donné & rdquor;, a-t-il ajouté.

Martínez, formé à l’Espanyol et avec un passé également à Gérone et au Rayo, fait le grand saut en Angleterre en 2011 avec Blackpool. Là, il a passé trois cours, avant de passer un an à Millwall et deux autres à Chesterfield. ETn 2017, il est retourné en Catalogne pour enfiler l’arlequinade élastique, qui n’a pas été retiré jusqu’à ce que le physique l’ait forcé. Avec plus de 100 matchs à Sabadell, il a à peine pu participer cette saison à 948 minutes réparties sur 18 matchs.

Il a été déplacé mardi soir, également au niveau institutionnel. Après que le président, Esteve Calzada, a demandé plus de soutien financier au conseil municipal local, le consistoire a répondu par une déclaration dans laquelle il a assuré que « l’année dernière, il a contribué plus de 705 583 euros, en plus de l’argent qui a cessé de rentrer pour n’avoir facturé aucun frais au & rdquor; club. La réponse contenait à nouveau une lettre de Sabadell, qui précisait qu'”à aucun moment il n’attribue la responsabilité du déclin & rdquor; mais que « le soutien institutionnel est insuffisant pour récupérer la deuxième division & rdquor ;. Un été chargé s’annonce.