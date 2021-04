J’ai fait la fête hier soir avec Dillon Francis dans le métaverse

Hier soir, Dillon Francis a présenté un spectacle virtuel gratuit, Total Fiasco. Le concert virtuel consistait en diverses expériences interactives avec Dillon et les autres spectateurs. Total Fiasco est entré dans le métaverse en utilisant la technologie de Wave pour diffuser les mouvements en temps réel de Dillon comme son avatar.

J’assiste aux spectacles de Dillon Francis depuis 2014. Mon premier spectacle de Dillon Francis était sous la tente Sahara à Coachella. Notamment, ses visuels et effets de lumière sont toujours amusants et interactifs tout au long des spectacles en direct. Même avec les diffusions en direct B2B Coronight Fever de Diplo et Dillon tout au long de la quarantaine, les effets d’écran vert le rendaient encore unique et spécifique à un « spectacle Dillon Francis ».

Étant donné que les visuels sont quelque chose que j’attends le plus avec impatience, j’étais plus que impatient de voir comment ce concert virtuel complet pourrait élever les visuels à un ensemble des siens.

Les portes se sont ouvertes sur une bande-annonce de l’émission pour exciter les fans du chat. Pendant le pré-spectacle, les téléspectateurs ont pu jeter un coup d’œil dans les coulisses du costume et des gants Mo-Cap que Dillon portait tout au long de l’émission. La combinaison et les gants Mo-Cap (capture de mouvement) permettent à Dillon de contrôler ses mouvements en direct avec son avatar et d’interagir avec le public virtuel.

Il y a eu des difficultés techniques pendant la première minute après le début initial de l’émission, mais cela n’aurait pas été un fiasco total sans cela. Si quoi que ce soit, cela a juste prouvé aux sceptiques que c’était vraiment un spectacle en direct. Après le petit hoquet, l’avatar de Dillon est apparu à l’écran, commençant l’émission avec l’une de mes chansons préférées de son album « Money Sucks, Friends Rule », « I Can’t Believe It’s Not Butter ».

L’expérience interactive avait un Hype Meter, où les téléspectateurs pouvaient voter sur l’environnement virtuel dans lequel ils voulaient faire la fête. Ils pouvaient choisir de faire la fête dans le désert, dans un pays aux champignons, ou même avec un groupe de monstres. Les téléspectateurs ont également eu l’occasion d’interagir directement avec Dillon pendant le spectacle en dansant à l’écran avec lui et même en offrant des costumes virtuels pour l’avatar numérique de Dillon.

Les téléspectateurs achetaient des avatars pour se faire remarquer dans la foule, là où Dillon venait et dansait avec eux. Il y avait même des options pour agrandir votre avatar à partir du nombre de fois que vous appuyez dessus, et Dillon a même crié certains des noms du public. Un aspect intéressant à ce sujet était que tout au long de la série, un petit carré apparaissait et nous pouvions voir Dillon dans le studio faire les mouvements en direct exacts que son avatar faisait.

Les visuels de l’émission étaient impressionnants et j’imaginais que ce serait génial de voir cela lors d’un spectacle en direct si c’était aussi cool dans le métaverse.

Il a joué quelques-unes de ses nouvelles chansons comme «Places». Les discussions en direct ont été emballées d’entendre certains des classiques de Dillon allant de «Masta Blasta 2.0» à «Bootleg Fireworks (Burning Up)» et même l’un de ses plus anciens remix de «Carried Away» de Passion Pit.

Dillon a mentionné qu’il descendait de la scène pour faire venir un invité spécial. La conversation s’est amplifiée car ils ont prédit que l’alter-ego de Dillon, DJ Hanzel, serait en effet cet invité spécial. En tant que fan moi-même, c’était agréable de voir DJ Hanzel prendre le spectacle «One Deeper».

À la fin de l’émission, Dillon a pris un certain temps pour répondre aux questions des téléspectateurs. Il a fait savoir à tout le monde qu’il travaillait sur de la nouvelle musique en quarantaine et qu’elle sortira cette année. Dillon a terminé le spectacle en déclarant qu’il avait hâte de jouer à nouveau dans le métaverse bientôt.

Vous pouvez voir Dillon Francis se produire en direct dans des festivals comme HARD Summer et Life is Beautiful plus tard cette année.