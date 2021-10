Cela ne fonctionne que si la transaction est retardée en raison de mempools trop pleins. Pendant les périodes non encombrées, les mineurs auront déjà la transaction d’origine dans leurs blocs candidats. RBF supprimera / remplacera la transaction d’origine dans les mempools des nœuds, et non dans les blocs candidats des mineurs. Le remplacement sera trop tard

Share