18/04/2021 à 18:51 CEST

.

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième classée du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne, a regretté l’erreur commise en tentant de doubler son compatriote George Russell (Williams).

L’Anglais maintient le leadership de la Coupe du monde, avec un point de marge sur le vainqueur à Imola (Italie), le Néerlandais Max verstappen. “Tout d’abord, je voudrais féliciter Max parce qu’il a fait un excellent travail. Et aussi Lando Norris. J’adore revoir McLaren là-haut”, a-t-il déclaré à propos des pilotes qui l’ont accompagné sur le podium ce dimanche.

“J’ai fait une erreur pour la première fois depuis longtemps”, a-t-il déploré, “mais heureusement j’ai pu revenir.” “Il n’y avait qu’une seule ligne sèche aujourd’hui et j’étais trop pressé pour dépasser Russell”, a expliqué Hamilton à propos de l’action qui a mis fin à sa voiture sur terre battue.

“Par chance, J’ai pu reprendre la course et obtenir de bons points pour l’équipe. Après le lancement, j’ai eu des batailles très amusantes avec tous les garçons », a déclaré le septuple champion du monde et tenant du titre.

Sur ce que cela aurait signifié de quitter ce test sans avoir ajouté, le pilote de Stevenage a commenté: “Je n’y pensais pas.” «J’essayais juste de surmonter ce sentiment déchirant que vous ressentez lorsque vous faites une erreur, et je suis juste allé de l’avant et j’ai appris très rapidement», a-t-il déclaré.