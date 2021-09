“J’ai fêté le but de Messi, c’était le premier dans mon domaine”

29/09/2021 à 03:10 CEST

. / Paris

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a avoué qu’il ressentait une émotion particulière dans la Le premier but de Lionel Messi avec sa nouvelle équipe, après avoir subi de nombreux buts contre l’Argentin par le passé. “Je ne dois pas célébrer les buts, je les vis en interne, mais celui-ci de Messi je l’ai crié. Je regarde Messi marquer des buts depuis de nombreuses années, toujours du côté opposé, mais le premier de mon côté, je devais célébrer , a-t-il déclaré après s’être imposé à Manchester City 2-0.

Pochettino a insisté sur le fait que Messi a besoin d’un peu plus de temps pour trouver sa meilleure version au PSG. “C’est la première fois qu’il change d’équipe. Il ressent des choses différentes, de nouvelles émotions”, a-t-il commenté. L’entraîneur s’est dit “content de la victoire” bien qu’il ait reconnu qu’il aurait aimé avoir davantage le ballon, après un duel dans lequel la domination écrasait le rival. “Nous aimons avoir le ballon, mais la City est sous la main de Pep depuis des années, améliorant chaque année l’équipe. En cela, je suis insatisfait parce que j’aime plus avoir le ballon, mais quand vous êtes en construction, nous nous construisons, il est également important de gagner de cette manière », a-t-il déclaré.

« Nous sommes contents de la victoire, trois points qui nous mettent en bonne position pour nous qualifier. L’équipe a su agir dans les différentes phases, quand il fallait jouer et quand il fallait souffrir, car City nous a poussés. , l’équipe a mis la salopette. On a su attaquer avec la qualité qu’on a, et marquer deux beaux buts. Les joueurs méritent tout le mérite”, a-t-il déclaré. “Contre un adversaire qui est l’un des meilleurs au monde, avec le meilleur entraîneur du monde, je suis heureux d’avoir obtenu ce résultat. Les victoires donnent une plate-forme plus large pour continuer à s’améliorer. L’esprit après une victoire est bon et le l’ambiance est meilleure », a-t-il déclaré.