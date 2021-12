J’ai finalement demandé à ma famille d’essayer des poignées de téléphone, et vous devriez

Je suis depuis longtemps un ardent partisan des poignées de téléphone, mais mes tentatives dispersées pour amener ma famille dans le giron ont pour la plupart échoué. Ce vendredi noir, le reste de ma famille a acheté de nouveaux téléphones, ce qui a fait de cette visite de vacances le moment idéal pour réessayer et voir quelle prise de téléphone, le cas échéant, pourrait retenir leur fantaisie. J’ai ramené à la maison tous les types de PopSocket et de poignées de téléphone laissés dans mon appartement, et j’ai réuni ma famille pour essayer de voir si l’un d’entre eux pourrait frapper leur fantaisie.

L’objectif était purement égoïste : les poignées de téléphone font d’excellents bas de Noël. Ils sont disponibles dans des milliers de styles et de couleurs, permettent à l’utilisateur d’éviter les douleurs articulaires en tenant un smartphone dans le mauvais sens – ou en tenant un téléphone pendant de longues périodes – et permettent une prise en main plus stable tout en prenant des photos ou en utilisant votre téléphone tout en se déplaçant. Bien sûr, tous ces avantages sont perdus si le destinataire ne met pas la prise sur son téléphone, c’est pourquoi j’ai cherché à voir quelles prises, le cas échéant, attireraient l’attention de mes parents et de mon jumeau (oui, je’ suis un jumeau diabolique) alors qu’ils installaient tous les téléphones qu’ils avaient pendant le Black Friday.

Commençons par une poignée qui est tombée complètement à plat pour toute la famille.

Onglet Saisie Speck

Source : Ara Waggoner / Android Central

J’ai utilisé le Speck GrabTab avec mon Pixel 3a, et bien que la fonction de béquille soit finalement tombée à plat, la poignée elle-même était mince et facile à utiliser. Ma mère avait déjà déploré la bosse causée par un PopSocket à l’arrière de son téléphone et la façon dont il s’accrocherait lorsqu’il rentrait ou sortait le téléphone de sa poche. J’avais donc espéré que le profil plus mince et plus large du GrabTab serait plus à son goût.

Malheureusement, les capacités de béquille du GrabTab sont médiocres; la rainure dans laquelle la sangle s’enclenche pour servir de béquille est trop peu profonde, elle sort et tombe à plat trop rapidement. Bien que j’utilise un support de téléphone dédié, je comprends l’attrait d’avoir un support solide intégré. Malheureusement, ils ont également constaté qu’il prenait trop d’espace au dos du téléphone, même s’il avait un profil plus bas.

Sangle plate

Onglet Saisie Speck

Le GrabTab de Speck peut nécessiter des améliorations avant que la béquille ne devienne fiable, mais en tant que poignée de téléphone, la glissière est facile à glisser et suffisamment flexible pour être utilisée avec un ou deux doigts.

Tartelette Smartish Prop

C’était la seule poignée du groupe que je n’avais pas testée moi-même, principalement parce que je pouvais voir qu’elle ne surpasserait pas les PopSockets que j’utilise déjà. Comme le GrabTab, toute la table a rapidement opposé son veto à cette poignée du fabricant d’étuis Smartish basé à Austin, connu pour ses étuis portefeuille. La sangle ici est plus robuste et la béquille est plus cohérente, mais elle est trop encombrante pour que la charge sans fil fonctionne avec elle.

Cela, combiné à la béquille ne fonctionnant qu’en paysage – et aucune idée de combien de temps cela fonctionnerait, étant donné que la sangle ici semble s’user dans quelques mois – a marqué un destin rapide pour la Prop Tart avec ma famille. Cela dit, je pourrais le revoir moi-même ce printemps pour voir combien de temps il tient. Je creuse les choix de couleurs pour cela.

Nom mignon, grande poignée

Tartelette Smartish Prop

Elle est plus épaisse et plus grande que de nombreuses poignées de téléphone, mais sa conception unique permet à la béquille Prop Tart de mieux résister que la plupart des poignées à sangle. Il est trop épais pour le chargement sans fil, mais la plupart des poignées de cette liste le sont également.

Bague Spigen Style 360

Source : Ara Waggoner / Android Central

J’ai utilisé le Spigen Style Ring 360 (initialement lancé sous le nom de Spigen Style Ring POP) pendant plus d’un an vers 2018-2019, et c’est toujours ma poignée de téléphone préférée en dehors des PopSockets échangeables. Ma mère s’y intéressait pour sa petite taille et son format compact, car il semblait que cet anneau causerait autant de bosses dans la poche et serait moins susceptible d’attraper des objets.

Le style de bague des poignées de téléphone permet également un plus grand niveau de confort car vous mettez votre doigt dedans, et il reste en place tant que vous empêchez votre doigt de se dérouler. Il présente également deux avantages distincts par rapport aux PopSockets : sa béquille peut fonctionner en mode portrait (pas seulement en mode paysage) et l’aimant à l’intérieur de la plaque centrale de la poignée lui permet de fonctionner avec des poignées magnétiques pour téléphone sans coller une plaque supplémentaire à l’intérieur du boîtier.

En revanche, la Style Ring 360 est en métal, magnétique et donc incompatible avec la recharge sans fil. C’est décevant étant donné que c’est la première fois que mes parents possèdent des téléphones prenant en charge la recharge sans fil. La dernière plainte est que si l’accordéon en plastique sur PopSockets peut prendre des années à s’user, les roulements à l’intérieur d’une poignée annulaire en métal comme celle de Spigen peuvent s’user en moins d’un an.

Essayé et vrai

Bague Spigen Style 360

Cette version améliorée et beaucoup plus compacte de la bague originale de style Spigen est plus adaptable et repose plus à plat sur un bureau, ce qui en fait une bien meilleure prise en main que 90 % des modèles sur le marché aujourd’hui. Combinez cela avec la qualité supérieure de Spigen et cinq coloris amusants, et vous obtenez une très bonne prise en main du téléphone.

Poignée de téléphone Clckr et support extensible

Source : Ara Waggoner / Android Central

Cette prise en main du téléphone m’a permis de traverser les premiers mois de la pandémie, où les béquilles n’étaient pas seulement un luxe; ils étaient une nécessité. Entre les appels vidéo, les réunions virtuelles et les heures passées à jouer à Disney Sorcerer’s Arena, le Clckr s’est plus que avéré être une prise en main capable à mes yeux. C’était la seule autre poignée à attirer l’attention de mon père, l’homme perspicace dont j’ai hérité de ma nature incroyablement pointilleuse (surtout quand il s’agit de tout ce qui est lié à la technologie).

Mon père fait une quantité impie de lecture sur son téléphone – même lorsque son tout nouvel ordinateur portable ou encore plus tout nouveau moniteur incurvé ultra-large se trouvent à moins de dix mètres de son bureau – la partie béquille du Clckr était donc attrayante pour des raisons évidentes. Cependant, sa grande taille et son profil épais signifiaient qu’il devait retirer l’étui tous les soirs pour charger sans fil son téléphone, ce qui était un échec, surtout lorsque mon as dans le trou est apparu ensuite.

Clckr est également une prise en main qui fonctionne mieux avec des téléphones plus petits et plus légers, donc je ne sais pas à quel point la béquille portrait aurait été stable avec le grand et lourd Pixel 6 Pro que mon père vient de mettre à niveau. Néanmoins, je vais en laisser un ici pour qu’il essaie s’il se lasse / casse ce qui a fini par remporter cette bataille royale de prise de téléphone.

Une béquille accrocheuse

Poignée de téléphone Clckr et support extensible

Ce combo béquille/sangle est excellent pour ceux d’entre nous qui ont tendance à regarder beaucoup de vidéos ou à jouer à beaucoup de jeux de stratégie mobiles. La sangle est belle et longue, vous permettant d’y glisser 2 à 4 doigts, et la béquille est large et stable grâce aux boutons-pression en plastique qui la maintiennent en place.

PopSockets PopGrips et Slide Stretch

Source : Ara Waggoner / Android Central

Je suis un utilisateur de PopGrip échangeable depuis des années maintenant, mais il est difficile d’évaluer à quel point vous en aimerez ou n’aimerez pas un jusqu’à ce que vous le collez sur votre téléphone. Eh bien, ce serait le cas si PopSockets Slide Stretch n’existait pas. J’en ai utilisé un avec mon propre Pixel 6 Pro pendant la période d’examen juste pour pouvoir tenir ce grand garçon en toute sécurité, et je l’ai ramené à la maison en espérant qu’il permettrait éventuellement à un ou plusieurs membres de la famille d’essayer avant de passer à un PopGrip à la place (dont j’ai apporté plusieurs échantillons de ma collection).

Après tout, le PopSockets Slide Stretch est beaucoup plus volumineux qu’un PopGrip ordinaire – mais mon père semble l’aimer plus que le PopGrip standard.

Le PopSockets Slide Stretch peut toujours être remplacé par des PopTops ordinaires dans d’autres conceptions, il y a donc encore beaucoup de potentiel pour ajouter du style (comme un Crimson Tide PopGrip) tout en lui donnant quelque chose de plus à conserver pendant qu’il lit sa douzaine d’applications de groupe d’investissement et détermine où il joue cette partie de golf gratuite à partir de son autre application avant qu’elle n’expire. Le seul problème avec le Slide Stretch est de ne pas couvrir les boutons avec les côtés de la poignée lorsqu’il le met le matin.

Facile à mettre, facile à retirer

PopSockets Slide Stretch

Ces PopSockets surdimensionnés vous permettent de sauter les adhésifs en gel et le ruban 3M, en utilisant des bras de tension pour maintenir le cadre en forme de griffe fermement attaché à votre téléphone pendant que vous faites monter et descendre votre PopGrip comme n’importe quel autre PopSocket. Cela vous permet d’échanger facilement votre PopGrip entre des étuis ou des téléphones sans avoir à acheter des bases supplémentaires ou à faire face au décollement de l’adhésif sur votre étui.

C’est le moment d’essayer

Source : Ara Waggoner / Android Central

Les meilleurs téléphones Android deviennent plus gros et plus lourds que jamais, et nous les utilisons pour de plus en plus de tâches chaque jour, de la tenue de notre statut de vaccination à la numérisation des menus dans les restaurants et à la recherche de nouvelles bandes dessinées Web à lire avec toutes les émissions de nouveau sombres. Les poignées de téléphone peuvent vous aider à éviter le petit doigt du smartphone, le pouce textuel et d’autres RSI (traumatismes répétés) liés au téléphone, et ils le font tout en apportant style et stabilité à la façon dont vous tenez votre téléphone. Et si vous avez du mal à déterminer ce qu’ils pourraient aimer, envisagez d’acheter l’un des différents styles et voyez ceux que tout le monde aime.

Après tout, on ne sait jamais ce que quelqu’un pourrait aimer.

