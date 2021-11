« J’ai gagné beaucoup de choses, mais ça ne vaut plus rien »

19/11/2021 à 06h30 CET

Le Barça réalise un excellent début de saison avec son leadership en championnat et son passage solennel au tour Elite de la Ligue des champions malgré le fait que le nouvel entraîneur Jesús Velasco a fait ses débuts à Palma avec une défaite après n’avoir fait que deux séances avec l’ensemble de l’équipe en raison du conflit de la Coupe du monde.

A 54 ans, le Tolède est persuadé que peut répéter dans la boîte azulgrana les succès qu’il a obtenus avec Movistar Inter, qui a été deux fois champion d’Europe et avec qui il a soulevé cinq ligues consécutives, parmi de nombreux autres titres.

A la veille de la difficile visite de la ligue ce samedi sur la piste d’ElPozo Murcia Costa Cálida (16h00), Velasco a partagé quelques minutes avec SPORT d’expliquer ses sentiments et d’être très ambitieux et optimiste malgré le fait que l’effectif soit un peu court.

Quel bilan tirez-vous de vos trois premiers longs mois au Barça ?

Eh bien, en tant qu’entraîneurs, nous dépendons des résultats, je pense que l’équilibre est très bon. C’est une saison très compliquée. Avec toute l’expérience que j’ai, je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça, avec la question du Covid, avec la Coupe du monde et maintenant avec les européennes quatre mois plus tard. Toutes les équipes sont sur la même longueur d’onde, mais pour un coach qui débute dans une équipe, cela conditionne beaucoup son travail. La vérité est que je ne m’attendais pas à ces résultats et au club que je ne connais pas, mais après l’entraînement je vois bien l’équipe et je vois les joueurs très impliqués.

Je ne m’attendais pas à ces résultats, le club je ne connais pas, mais après l’entraînement je vois bien l’équipe, je vois les joueurs très impliqués

Ce bon départ ne donne-t-il pas le vertige ?

Ce que les gens pensent voir m’intéresse mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète, car j’ai mes problèmes ici. Et ça ne me donne pas du tout le vertige, parce que ce que je voulais, nous le faisons. Il faut accélérer un peu cette idée de travailler avec le groupe, même s’il est vrai que nous avons brûlé de nombreuses étapes très rapidement. A partir de là, je pense que l’équipe a encore une incroyable capacité d’amélioration.

En quoi?

En tout. En défense, en attaque, en transition, dans les coups de pied arrêtés, en cinq à quatre, en coordination avec les gardiens… Les joueurs sont très réceptifs et quand on voit qu’une personne est impliquée et a beaucoup d’intérêt pour quelque chose, elle le fait c’est mieux que celui qui ne l’est pas. En plus, j’ai des gens qui savent ce qu’est le futsal, ce sont de grands joueurs et c’est beaucoup plus facile ainsi. Une autre chose est qu’ils n’auraient pas été d’accord avec ce modèle de jeu. Il y aurait donc des problèmes là-bas, mais je sais qu’ils sont d’accord avec ce que je leur propose, parce qu’ils me le montrent.

Velasco, à la Ciutat Esportiva après la séance de jeudi

| JAVI FERRÁNDIZ

Il a toujours été très perfectionniste. Est-ce que cela change au fil des ans ?

J’ai toujours mon idée de la façon dont je veux que l’équipe joue, mais au fil des ans, je suis devenu plus Sancho Panza. Quand tu as 20 ans tu es Sancho el Bravo, puis Sancho el Fuerte et maintenant je commence à être un petit Sancho Panza, parce que j’aime entendre l’avis des joueurs, qu’ils m’expliquent leurs sentiments et si ce que je proposer peut être fait et à quels moments… Pour obtenir leur implication, je suis très intéressé qu’ils me donnent leur avis sur toutes les phases du jeu et maintenant j’en suis à ce stade.

Le bon rôle d’Ortiz à 38 ans vient d’avoir 38 ans c’est lui donner plus de force…

Mec, Carlos Ortiz n’est pas un parent à moi ni mon ami, car c’est un joueur dans mon équipe et je suis son entraîneur. Dehors, nous avons une très bonne relation et le jour où j’arrêterai l’entraînement, nous serons sûrement de bons amis, mais maintenant il sait qui il est et pourquoi il est là. Depuis qu’on a vu la possibilité de sa venue, il s’est montré très motivé. Je le connais très bien, je l’ai entraîné depuis de nombreuses années dans trois équipes différentes et j’étais convaincu que cela fonctionnerait. Et le club a aussi cru en lui…

Tu as cru parce que tu as cru…

Oui, bien sûr. C’est ce que tu dis, tu regardes la carte et c’est normal. Je l’ai entraîné l’année dernière à Paris, je pense qu’il est capable de donner le meilleur de lui-même et jusqu’à présent, il l’a été. On espère qu’il continue dans cette ligne et qu’il réponde aussi bien dans les matches décisifs.

Le Barça fonctionne comme une horloge

| JAVI FERRÁNDIZ

Quand il a joué en janvier avec l’ACCS au Palau… vous est-il venu à l’esprit que vous pourriez signer pour le Barça ?

Pour vous dire la vérité, des voix sont toujours entendues.

Déjà à l’époque ?

Oui biensur. Parfois, les choses vous viennent. Finalement, notre monde est très petit, mais au début je pensais que le Barça voulait un entraîneur catalan. C’est ce que j’ai toujours vu. Dans l’histoire du Barça, je pense être le premier entraîneur qui n’est pas catalan. Donc, je n’y ai même pas pensé.

Le premier contact que j’ai eu avec Xavier Budó, qui m’a proposé tout le projet et la vérité c’est que j’ai trouvé ça très bien

Qu’est-ce qui vous a poussé à autant baisser votre cache et parier sur le Barça ? Parce que tout a été très rapide…

Oui, oui, ça a été très rapide. Eh bien, de nombreux facteurs. Le projet du club, la disponibilité des locaux, l’accompagnement du staff technique. Je ne peux pas vous le dire, mais j’ai huit ou dix personnes à ma disposition. Le premier contact que j’ai eu avec Xavier Budó, qui m’a proposé tout le projet et ça m’a semblé très bon. C’est vrai que j’ai beaucoup gagné, mais ça ne vaut plus rien maintenant. Ce qui vaut, c’est à partir de maintenant. Si au lieu de cinq il avait remporté 25 championnats, seul celui en cours comptait.

Vous l’attendez toujours avec impatience ?

Tous. Le jour où je serai fatigué, j’arrêterai, mais pour l’instant cela me motive beaucoup pour former une grande équipe dans un grand club comme le Barça, qui a une deuxième équipe en deuxième division, ce qui est le rêve que j’ai toujours eu à l’Inter et c’est pourquoi j’y suis pour beaucoup. Ici, je l’ai déjà trouvé et nous travaillons très bien avec Xavi Closas. L’équipe fait une belle saison et une bonne partie de l’équipe vient de l’équipe de jeunes. C’était un peu de tout, aussi le défi de former des joueurs comme Ferrao, Dyego et Pito, de retrouver Sergio, le thème de Dídac et Feixas, que je n’ai jamais eu de gardiens d’une telle qualité aux pieds. J’irais joueur par joueur.

Lozano a-t-il beaucoup changé par rapport à il y a 11 ans à Ségovie ?

Cela a été moins bon que cela aurait pu être pour ainsi dire, car s’il n’avait pas eu ces blessures, nous serions en train de parler de quelque chose de beaucoup plus gros. Il a réussi à maintenir l’état d’esprit qu’il avait là-bas avec tous les déboires qu’il a également connus sur le plan personnel. Il continue d’avoir cette envie et cette illusion et c’est enviable avec les clubs qui lui sont tombés dessus. Il est heureux comme un gamin de 18 ans et je suis ravi de lui. Je le serre beaucoup et il me donne beaucoup, même si parfois il se fâche contre moi. Il faut le comprendre pour savoir où on peut le motiver ou l’arrêter, car parfois au lieu de le motiver il faut l’arrêter.

Sergio Lozano traverse un moment très doux

| JAVII FERRÁNDIZ

Ce qui devient clair, c’est qu’il ne veut pas lui faire jouer la fermeture…

C’est que pour moi ça n’a jamais été une fermeture ! Au final, la fermeture doit équilibrer l’équipe et c’est un attaquant. Physiquement, il est très fort et à un moment donné, il peut parfaitement défendre en dernier, mais s’il doit équilibrer, il perd le chemin de tout le terrain, où il est à l’aise et où il est mortel.

Cela ne vous fait-il pas peur d’aspirer à lutter pour tous les titres avec une petite équipe ?

Ce qui me fait peur, c’est qu’ils vont me faire vacciner contre la grippe maintenant (rires). Pas le reste, car c’est une très bonne équipe que nous devons gérer, car ils viennent de la Coupe du monde, ils vont jouer le championnat d’Europe et nous avons plus de fardeau que n’importe quelle équipe, mais nous avons le grand soutien de la deuxième équipe en qui j’ai beaucoup confiance. Jusqu’à ce que Bernat Povill se blesse, nous avons vu qu’il peut apporter des choses positives à l’équipe, et Victor a bien joué et s’entraîne bien. Nous verrons quand faire place à lui et à ceux qui sont nécessaires. Je fais confiance à mon staff technique, je fais confiance aux services médicaux du club et ensemble nous allons céder sur certaines choses et exiger sur d’autres. Pour l’instant, la relation est excellente. Il est clair que l’équipe a besoin de plus de gauchers, mais il réagit bien et montre qu’il est absolument compétitif, donc je ne pense à rien d’autre. Ce qui peut arriver ne dépend plus de moi.

Savez-vous où sont Ferrao, Pito et Dyego ?

Maintenant même? (pour ce jeudi) Eh bien… ils doivent retourner à Barcelone.

Et que diriez-vous de devoir affronter un match à Murcie avec une seule séance d’entraînement complète ?

C’est une grave erreur de la FIFA. Les Espagnols et les Portugais ont joué lundi et mardi, ils ont voyagé mercredi et ce jeudi ils se sont déjà entraînés. Ils auront au moins deux séances pour se préparer au match. Que les Brésiliens vous reviennent jeudi et aussi assez écrasés, car ils ont été des matches très exigeants au Maroc, à El Aiún, à côté de la Mauritanie, car ce n’est pas une recette. Cela n’a pas de sens, car celui qui paie les joueurs est le club et ce n’est pas l’équipe nationale. L’UEFA devrait renverser la vapeur et exiger que mercredi soit un jour de voyage et non un jour de match.

Jesús Velasco, dans la Ciutat Esportiva avec SPORT

| VALENT ENRICHIR

ElPozo, Jaén, Champions et Inter. Dans quelle mesure la visite à Murcie est-elle considérée comme un test décisif ?

C’est un test décisif comme Manzanares la semaine dernière et Saragosse et Jaén le seront la semaine prochaine. Toutes les équipes sont compliquées, mais je répète aux joueurs que l’important, c’est nous et comment nous affrontons les matchs sur le plan émotionnel et physique, pas contre qui nous jouons. Si l’équipe est bonne, nous sommes favoris et normalement nous devons gagner. Si physiquement nous n’arrivons pas, alors nous devrons trouver un moyen de concourir de la meilleure façon possible et c’est ce que nous ferons samedi à Murcie.

Pouvez-vous aspirer à concourir pour tous les titres avec ce modèle ?

Combattez, nous nous battrons à coup sûr. Une autre chose, ce sont les priorités, qui sont aujourd’hui le championnat régulier et la Coupe d’Europe…

Mais beaucoup de choses se joueront dans la ronde Élite.

On joue la moitié de la saison. Sans oublier la ligue régulière, nous devons arriver à Plzen au mieux et c’est l’idée que nous avons avec Esquerdinha et avec Povill. Voyons comment Pito, Dyego et Ferrao reviennent. Et sur cette base, nous verrons comment nous planifions les matchs qui restent jusqu’au Tour Élite. L’objectif est d’atteindre ces trois matchs avec toute l’équipe et à partir de là, définir les objectifs suivants. La deuxième équipe est là et si je dois sortir de la carrière je le ferai sans problème.