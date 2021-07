“J’ai gagné le combat, je veux me venger”

Dès que le présentateur a fini de lire les cartes controversées des juges dans le Centre AT&T de San Antonio et a déclaré une égalité par décision partagée Entrez Brian Brown Oui Jermell charlo, les réseaux sociaux ont explosé en faveur de l’Argentin qui, bien qu’il n’ait pas passé un bon moment au 10e tour, il a clairement dominé au moins huit des douze rounds du combat.

Ainsi, alors que le nom du natif de La Matanza commençait à croître dans les tendances Twitter, Boxi n’a pas hésité et dès qu’ils lui ont donné la parole au-dessus du ring, Il a reconnu sa victoire et a demandé une revanche.

“J’ai senti que le combat était gagné par moi. Je veux demander une revanche immédiatement, car je sais que le combat a été gagné par moi. Il m’a frappé la main bizarre, je l’ai senti dans le tour, mais cela ne veut pas dire qu’il a gagné le combat. J’ai connecté beaucoup de mains “, Brian a condamné devant le public que, bien qu’il soit principalement américain, il n’était pas non plus satisfait de la décision des juges.

“Le combat avait été gagné équitablement. J’ai touché des mains le neuvième et le dixième, Je ressentais tout le tour mais je savais comment le porter. Les combats sont des combats. C’est un grand boxeur et il frappe fort. J’espère la revanche “, fermé au-dessus de l’anneau.

Déjà plus calme, en dialogue avec TyC Sports, il a donné plus de détails sur le combat et, même s’il a une nouvelle fois assuré qu’il méritait la victoire, il a reconnu qu’il n’avait pas passé un bon moment au 10e round.

“Je suis content du travail que nous avons fait. C’est dommage que cette main m’ait attrapé, ça m’a bien accroché, ça avait du sens pour moi. et là, il en a profité. Je pense que cela a fait la différence dans le combat, parce que vraiment le combat l’avait pris. Toujours au début du tour, il bougeait un peu, lançait le jab impair, mais je menais le combat et je clôturais les rounds. Mais bon, les combats sont des combats”, a-t-il assuré.

🗣️ “JE SENS QUE JE MÈNE LE PLUS DU COMBAT” 🥊 Dans un dialogue exclusif avec TyC Sports, Castaño a analysé le match nul contre Charlo et a déploré le dixième tour. pic.twitter.com/dJ1t8u363W – TyC Sports (@TyCSports) 18 juillet 2021

Aussi, à propos de sa préparation, il a ajouté : “Nous travaillons très bien. Il était en très bonne condition physique. On a fait un camp redoutable.” À ce moment-là, à propos du moment le plus difficile du combat pour Boxi, Carlos Castaño, son père a reconnu qu’il pensait à arrêter le combat : “A un moment, j’ai pensé à jeter l’éponge. Cela m’a traversé l’esprit. J’ai pensé à sa santé avant toute autre chose. Mais il était en conflit avec Brian. Dommage l’échec. La même chose s’est produite avec Lara.

Pour clore, en attendant l’annonce de la revanche, Castaño a évoqué son avenir : “Maintenant, je vais me reposer un peu. Je vais partir en lune de miel avec ma femme, Carolina. et puis je vais profiter avec ma famille. Maintenant, le 14 août, Alan se bat, mon frère, alors on attend son combat et on y retourne”.

Avec le résultat du combat, les quatre ceintures qui étaient en jeu sont retournées à leurs propriétaires d’origine et tout est tombé à l’eau. Charlo restera le monarque des super poids welters de la AMB, CMB et FIB, tandis que l’Argentin continuera en tant que roi de la même division mais dans la WBO.

Castaño avait Charlo dans les cordes

“TOUT BOUGAIT, J’AI EU UN OEIL POUR LA GAUCHE ET L’AUTRE POUR LA DROITE” L’histoire spectaculaire de Castaño après la bataille contre Charlo. pic.twitter.com/abU1eT1Bay – SportsCenter (@SC_ESPN) 18 juillet 2021

