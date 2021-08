“J’ai grandi dans ce club et j’étais très excité d’y retourner”

19/08/2021 à 16h35 CEST

Victor Claver est rentré chez lui. L’attaquant espagnol a été présenté ce jeudi comme un nouveau joueur du Valencia Basket, neuf ans après son départ en NBA. La route a été difficile et réussie, pleine d’expériences inoubliables dans certaines des meilleures équipes du monde. À son retour, Claver a été heureux, dénotant une illusion typique de celui qui revient à ses débuts pour mettre la touche finale à sa carrière. Visiblement ému, l’ex-blaugrana a affirmé avoir “grandi dans ce club et était très excité d’y revenir”, assurant que “Valencia Basket a toujours été mon équipe”.

“J’ai reçu beaucoup d’affection, non seulement de ma famille qui est très heureuse que je rentre à la maison, mais de tout le monde, des fans et du club. Rentrer à la maison signifie bien plus que rejouer à La Fonteta, cela signifie tout ce que vous pouvez transmettre depuis le terrain de basket et c’est la chose la plus importante.. Mon objectif est de continuer à aider le club à grandir avec l’expérience que j’ai accumulée au fil des années & rdquor;.

BENVINGUT HOME, @Victor_Claver ! Cas 👉 Víctor Claver célèbre son retour au Valencia Basket dans @Pinturas_Isavalhttps: //t.co/yUn8JbW4OE Val 👉 https://t.co/LvuG4Ktll8 Fr 👉 https://t.co/JWVcxf1lxc#EActíVate pic.twitter.com/uz7bS56g9z – Valencia Basket Club (@valenciabasket) 19 août 2021

L’attaquant valencien portera le numéro 1 lors de sa deuxième étape au club, auquel vient avec la motivation de contribuer « pour que le projet atteigne son objectif »En plus de pouvoir servir d’exemple aux jeunes joueurs pour voir que si vous travaillez vous pouvez rejoindre la première équipe. Valencia Basket a trouvé sa nouvelle bannière, une figure emblématique qui apportera expérience et qualité à une grande équipe.