J’ai hâte d’acheter un autre JRPG, je jouerai à peine

Capture d’écran : Atlus

Je n’ai pas de temps pour Shin Megami Tensei V. Je n’en ai vraiment pas. Mais je vais l’acheter, l’adorer, y jouer plusieurs nuits avant de me coucher et ne plus jamais y toucher. Et je ne peux pas attendre.

Les critiques jusqu’à présent ont été assez positives (celles de Kotaku seront publiées plus près), certains appelant SMT5 plein de surprises et le plus ambitieux de la série. D’autres ont souligné qu’il s’agit également d’un JRPG sans prisonnier sans le même niveau de cœur que sa série dérivée, Persona. Je soupçonne que même si ce sera le premier jeu SMT depuis longtemps à utiliser un matériel plus puissant, ce sera également une affaire extrêmement difficile qui conviendra le mieux entre les repas et les pauses publicitaires.

Et c’est ce que je veux. C’est pour cela que je suis ici, même si cela signifie que mon enthousiasme risque de s’éteindre bien avant le générique. Et pourtant, le simple fait de l’avoir là sur ma Switch, à mon chevet, sera en soi extrêmement réconfortant. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai battu un SMT ou Persona, ou presque tout autre jeu de rôle long et non-Square Enix. Ce sera peut-être enfin celui-là. Quelque chose que je n’ai certainement pas dit une douzaine de fois auparavant.

Les alternatives ne manqueront certainement pas cette semaine. Forza Horizon 5 est magnifique. Star Wars : Knights of the Old Republic sur Switch est un rêve devenu réalité. Et Airborne Kingdom arrive enfin sur console. Si vous ne l’avez pas déjà essayé, vous devriez le faire. C’est fantastique.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 8 novembre

Mardi 9 novembre

Royaume aéroporté | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Collection de jeux classiques de Disney | PS4, Xbox One, Commutateur, PC

Responsable Football 2022 | Xbox One, PC

Forza Horizon 5 | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Évolution du monde jurassique 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Reflets bleus : Deuxième lumière | SwitchMy Singing Monsters Playground | Changer

Mercredi 10 novembre

parmi les arbres | ordinateur

Remasterisation de 5 pixels de Final Fantasy | ordinateur

Simulateur de cimetière de navires | ordinateur

Jeudi 11 novembre

Mémoire lumineuse : infinie | ordinateur

Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République | Changer

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PUBG : Nouvel État | iOS, AndroidBreakwaters | ordinateur

Chef épique | PS4, Xbox One, PC, Commutateur

Kainga : graines de civilisation | ordinateur

Tueur dans la cabine | ordinateur

Megaquarium : DLC de la collection de l’architecte | ordinateur

Constructeur de maison | ordinateur

Vendredi 12 novembre

Shin Megami Tensei V | SwitchPunk Wars | PCGame & Watch : La Légende de Zelda | Ordinateur de poche