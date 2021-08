J’ai joué à chaque COD en 2021 (Modern Warfare 2 à Black Ops Cold War)

La série Call of Duty existe depuis près de 20 ans. En son temps, nous l’avons vu aller partout, de la Seconde Guerre mondiale à la dernière frontière de l’espace. Cette année, Richie Bracamonte de GameSpot a franchi le pas et a joué à tous les jeux COD. Dans la première partie, nous l’avons vu commencer de Call of Duty en 2003 à Call of Duty World At War en 2008. Cette fois-ci, nous continuerons avec Call of Duty: Modern Warfare 2 jusqu’à Call of Duty: Black Ops Cold War de 2020.

Basés à l’origine sur la Seconde Guerre mondiale, les premiers titres COD regorgent de récits historiques de plusieurs batailles menées dans tous les théâtres. Au fur et à mesure que la série progressait, le marché du jeu a été inondé de dizaines de jeux de la Seconde Guerre mondiale créés par plusieurs autres développeurs. L’engouement qu’Activision a contribué à créer est rapidement passé au second plan après l’introduction de la série Modern Warfare en 2008. Après des succès majeurs avec la série revitalisée, Call of Duty est resté un nom familier à ce jour.

