J’ai joué avec la console de jeu G3x de type Switch de Qualcomm et j’aimerais pouvoir l’acheter

Je pense que beaucoup de nos lecteurs ont été déçus d’apprendre que le matériel de jeu de type Switch que Qualcomm a présenté lors de son Snapdragon Tech Summit annuel ne serait pas réellement disponible à l’achat. Cela ressemble à un produit raffiné que vous verriez sur une étagère à côté d’une pile d’accessoires dans un magasin à grande surface, mais ce n’est pas encore pour vous ou moi. C’est une fête réservée aux développeurs. Pendant que nous attendons que quelque chose se manifeste que nous pouvons réellement acheter, permettez-moi de vous en dire un peu plus sur ce que ce matériel de développeur utilisait et ce à quoi nous pouvons nous attendre à la fois dans le logiciel et le matériel lorsque les unités grand public atterrissent réellement.

Divulgation complète : Qualcomm a emmené pratiquement tout le monde dans les médias technologiques à son sommet annuel au cours des derniers jours, où nous avons pu harceler les ingénieurs, les vice-présidents et les chefs de produit à propos de ses récentes annonces. Je suis presque sûr qu’ils en ont un peu marre de moi et de mes questions incessantes concernant les spécifications maintenant, et mes jambes sont couvertes de piqûres de moustiques.

Pratique avec le Snapdragon G3x Gen 1

Tout d’abord, un contexte pertinent. Comme beaucoup de nos lecteurs, j’ai grandi avec la Game Boy. J’avais un PC, mais pas très bon jusqu’à ce que je sois plus âgé, et une console connectée à la télé était coincée à la maison quand je ne l’étais pas. Au moins 90 % du temps, jouer à des jeux vidéo signifiait jouer à mon ordinateur de poche Nintendo – quatre magnifiques nuances de noir et blanc, d’abord, puis de couleur une fois que c’était disponible. Le jeu a donc toujours été une expérience mobile pour moi. Mais une fois que je suis passé à transporter des smartphones à grand écran partout, jouer à des jeux sur cet écran tactile ne m’a jamais semblé bien. Je voulais ces commandes matérielles – boutons, joysticks ou déclencheurs, pas du verre plat non tactile.

Des choses comme la Nintendo Switch me démangent, mais j’ai ce genre d’éthique Android à cœur : je veux un contrôle et une propriété complets pour faire des choses comme charger des émulateurs ou faire de mon appareil le mien. J’ai expérimenté des produits comme les petits ordinateurs de GPD, mais la qualité m’a toujours déçu. J’étais donc naturellement intéressé lorsque les plans de l’appareil de Qualcomm ont été divulgués au début de cette année.

Comme je l’ai évoqué, le matériel de développement, co-développé avec Razer, est plus agréable que prévu, étant donné qu’il ne sera probablement utilisé que dans les studios de développement, où les grosses boîtes laides sont plus la norme. Cela ne veut pas dire qu’il se sent particulièrement premium; c’est léger et un peu fragile dans ce genre d’espace trop plastique et vide, mais c’est par ailleurs bien conçu et agréable à utiliser. J’ai juste l’impression qu’il pourrait être plus lourd de quelques onces.

Les boutons sur le visage sont tactiles, mais pas tout à fait cliquables, me rappelant les boutons du visage sur un contrôleur Xbox. Les déclencheurs ne correspondent pas tout à fait à la même comparaison, mais ils sont honnêtement assez bons, avec une résistance en douceur (si, à mon avis, légèrement trop faible). Je suis définitivement une équipe Playstation mise en page plutôt que Xbox en ce qui concerne les joysticks, mais j’ai toujours aimé les bâtons décalés eux-mêmes: ils sont assez rigides sans bouger ni dérive lorsqu’ils sont centrés, et lisses et précis tout en tournant sur toute la plage de mouvement . Je ne suis pas vraiment un connaisseur des manettes, mais rien à ce sujet ne m’a sauté aux yeux aussi terrible, et je n’avais pas l’impression d’être désavantagé en jouant.

L’écran OLED de 6,65 pouces à 120 Hz était également agréable. À 1080p, je pensais que la résolution était peut-être simplement correcte, mais je me suis retrouvé à la tenir plus loin qu’un téléphone, et c’est beaucoup plus net que l’écran 720p sur un commutateur Nintendo. Il était suffisamment lumineux dans les environnements limités dans lesquels je pouvais l’utiliser – à l’intérieur et à l’ombre d’une sorte de véranda ouverte. Je soupçonne que cela aurait été bien en plein soleil. Naturellement, je ne pouvais pas tester des choses comme la durée de vie de la batterie ou la connectivité mmWave, et il était difficile de tester l’audio dans les environnements dans lesquels je pouvais l’utiliser. Ce que je pouvais entendre semblait bien. Je n’ai pas non plus testé des choses comme les performances des appels car, bien qu’il prenne en charge la connectivité de données cellulaires, ce n’est pas en fait un « téléphone » dans le sens où il ne peut pas passer d’appels.

C’est beaucoup plus net que l’écran 720p d’une Nintendo Switch

Le logiciel était un peu dépouillé et le lanceur de Qualcomm ressemble à peine à Android. Une liste de titres à défilement latéral décalée avec des boutons en bas pour des choses comme les paramètres était assez intuitive, mais elle semblait un peu dépouillée. C’est probablement plus pratique pour une utilisation occasionnelle, mais si vous êtes un passionné d’Android en tant qu’Android qui aime les menus imbriqués remplis d’options et de paramètres de niche et parfois superflus, cela n’offre pas ce genre d’expérience. Cela n’a peut-être pas d’importance lorsque vous mettez la main sur un futur produit, nous en reparlerons plus tard.

Je n’ai pu jouer qu’une poignée de titres, à la fois par manque de temps et limité à ce qui était installé sur l’unité elle-même, mais la qualité était bonne sur pratiquement tout ce que j’ai exécuté. (Xbox Cloud Gaming avait l’air affreux jusqu’à ce que je réalise qu’il fonctionnait sur le Wi-Fi légitimement poubelle de l’hôtel, auquel cas j’ai été impressionné que ce n’était pas encore pire.) Détails, éclairage et effets ambiants sur Final Fantasy VII Le premier soldat avait l’air super, et Air Derby 2 (un jeu interne développé par Qualcomm pour la démo) était clair et net. Ce sont tous des jeux mobiles, bien sûr, mais ils fonctionnaient avec des paramètres agréables et de haute qualité et semblaient beaucoup plus jolis que les visuels que mon Switch peut cracher. Les commandes étaient également réactives, sans le genre de décalage que vous ressentez parfois à cause de mauvais contrôleurs Bluetooth.

La chose la plus impressionnante pour moi, cependant, était à quel point tout s’est bien déroulé, comme s’il était fondamentalement prêt à être vendu demain. Souvent, ces premières démos technologiques ont des aspérités sur lesquelles nous devons travailler, en imaginant les éléments intermédiaires lorsque nous venons de recevoir une preuve de concept. Ce n’était pas comme ça. J’ai pensé que je verrais quelque chose comme les commandes se briser ou même simplement se heurter à un bégaiement ou à un bug logiciel, mais (en dehors du streaming cloud sur la connexion Wi-Fi poubelle), c’était étonnamment transparent. La plupart des titres semblaient déjà fonctionner avec les contrôleurs par conception, mais on me dit que même les titres qui ne prennent pas en charge les contrôleurs fonctionneront grâce au mappage des contrôleurs AKS, que Qualcomm a intégré directement.

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque vous en achetez un ?

J’ai pu décrocher une interview de dernière minute avec Micah Knapp de Qualcomm (directeur principal de la gestion des produits et présentateur sur scène) pour parler du nouvel appareil, des projets de Qualcomm et de la plate-forme qu’il représente en général – et ce dernier morceau est vraiment la partie importante, quand on y pense. Vous n’achèterez probablement pas cette unité avec laquelle j’ai joué aujourd’hui, mais vous pourriez obtenir un autre modèle qui partage ses tripes, et c’est vraiment ce que la société essaie de faire ici.

Vous pourriez supposer (comme moi) que parce que Qualcomm s’est efforcé de commercialiser toutes les spécifications de ce nouvel appareil hier et a créé un tas de logiciels spécialement pour lui, la société essayait d’établir une plate-forme qu’elle pourrait contrôler entièrement. Alors, je me suis assis pour poser mes questions, et ma première s’est sentie assez naturelle : « Quelle sorte d’exigences ou de spécifications minimales Qualcomm imposera-t-il aux appareils utilisant le G3x ? » La réponse courte est « aucun », si vous pouvez le croire.

Comme je l’ai expliqué, Qualcomm veut essentiellement traiter le G3x comme une puce téléphonique pour le marché de la téléphonie. La société fournira le SoC et des logiciels seront disponibles pour les entreprises qui souhaitent l’utiliser, mais les fabricants peuvent choisir le matériel qu’ils souhaitent utiliser, dans des limites raisonnables, de toute façon. Il y a encore des choses comme les exigences GMS de Google à considérer si les fabricants d’appareils veulent accéder au Play Store. Mais, si et quand vous achetez un appareil G3x, il peut avoir un matériel très différent.

Cela pourrait signifier une conception similaire avec juste un écran ou une disposition de boutons différent, ou cela pourrait même signifier d’autres applications entièrement différentes : appareils de jeu décodeurs, dongles, tout ce que les entreprises ont envie de construire. Et, si les numéros de modèle ne le précisent pas, le G3x pourrait être la première puce de la gamme, mais Qualcomm prévoit déjà de fabriquer également des versions bas de gamme de la puce. (Je dois souligner que certains ont affirmé que le G3x n’est qu’un Snapdragon 888 activement refroidi et modifié, ce qui aurait du sens.)

Rien de concret ne peut être partagé avec moi pour le moment, mais un hypothétique G2 pourrait être une expérience de jeu de niveau intermédiaire, peut-être sans refroidissement actif. Et quelque chose comme un potentiel G1 pourrait être une puce d’entrée de gamme la mieux adaptée pour des choses comme le streaming de jeux en nuage. Si les fabricants sautent sur le G3x, nous verrons peut-être non seulement des riffs différents sur la démo de développeur que nous avons vue, mais des modèles totalement différents ciblant des prix et des applications différents – une augmentation des consoles de jeux portables haut de gamme alimentées par Android avec des fonctionnalités réelles et honnêtes. dieu contrôles matériels.

Il n’y a qu’une autre pièce dont vous avez besoin pour que cela fonctionne, et ce sont les jeux, mais nous sommes bien partis là-bas. À la base, il ne s’agit que d’un autre appareil Android avec le Play Store, il contient donc de nombreux jeux, et ce mappage de contrôleur signifie que même les titres qui n’ont pas été conçus pour prendre correctement les entrées des contrôleurs peuvent être amenés à fonctionner. Qualcomm et Razer n’ont pas été en mesure de me dire si des développeurs ou des studios de jeux avaient pris des engagements ou des annonces spécifiques pour la nouvelle plate-forme (cela signifie « non »), mais il y a de la place pour que cela se produise avant que les appareils grand public n’arrivent et toute la bibliothèque existante des jeux Android déjà disponibles.

Je suis à peine obsédé par le jeu (je n’ai même pas apporté ma Switch avec moi lors de ce voyage, je savais que je serais trop occupé à travailler pour m’amuser), mais je suis provisoirement excité de voir quel type de matériel le G3x se termine une fois que vous pouvez l’acheter. À long terme, je suis particulièrement curieux de voir comment cela pourrait se comparer aux efforts de Steam pour faire la même chose dans la direction opposée, en réduisant le matériel PC pour mobile.

