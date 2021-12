J’ai joué la fille de Jude Law dans The Holiday, et voici à quoi cela ressemblait

Quand vous aviez six ans, vous avez probablement passé toute la journée sur votre Tamagotchi, échangeant vos chips de votre panier-repas avec vos amis au déjeuner et pensant à la façon dont Troy de High School Musical ne serait jamais votre petit ami. Mais quand Miffy Englefield avait six ans, elle jouait aux côtés de Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black et le vrai Jude Law (pas grave x), dans le film de Noël classique The Holiday.

Miffy, qui a maintenant 22 ans, musicienne et mère de sa fille d’un an et demi, a joué Sophie dans The Holiday – la fille aînée du personnage de Jude Law. S’adressant à The Tab, elle a déclaré qu’elle n’avait pas regardé le film depuis quelques années et qu’elle devait être « très ivre » pour le regarder. « Personne n’aime se regarder comme un enfant, c’est comme feuilleter un vieil album photo que ta mère sort quand ton petit ami vient. »

Elle a raconté à The Tab ses expériences du film, y compris la pression qu’elle a ressentie par la suite et à quel point c’était «bizarre» à gérer. Miffy a révélé sa scène préférée à filmer, à quoi ressemblaient Jude Law et tout le monde sur le plateau – et comment elle amène toujours les gens à lui faire Mr Napkin Head, 15 ans plus tard :

« Kate Winslet et Cameron Diaz sont incroyables et éthérés »

De toute évidence, la question sur toutes les lèvres est de savoir à quoi ressemblent les grands noms d’Hollywood dans le film dans la vraie vie. La première scène qu’ils ont tournée de The Holiday était en fait celle de la fin, où les quatre adultes et les deux enfants dansaient autour du salon de Jude Law. La première expérience de Miffy sur le plateau a donc été de rencontrer tout le monde en même temps.

« Ils étaient tout simplement incroyablement adorables », dit Miffy. « Maintenant, j’y pense – les enfants de six ans sont ennuyeux, c’est une évidence. Mais ils ont pris tellement de temps pour nous et ils ont été si serviables et si patients.

Miffy ne savait pas vraiment qui étaient les acteurs célèbres avant le tournage – à l’exception de Jack Black, car School of Rock et son père étaient un fan de Tenacious D. « Je me souviens m’être précipité vers lui comme » oh mon dieu tu ‘re Jack Black’, et il était si adorable. Il s’est assis et a discuté avec moi de Dieu sait quoi, de tout pour divertir un enfant de six ans.

« Jude [Law] était si gentil aussi, il passait la tête par la porte quand nous faisions l’école et s’enregistrait sur nous, il était tout simplement génial. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur casting avec qui travailler quand j’étais enfant.

Miffy appelle Kate Winslet et Cameron Diaz « incroyables » et « éthérés ». « Kate Winslet n’est que l’humain le plus puissant et le plus magnifique de tous les temps. Elle parle si bien, juste la façon dont elle parle, c’est presque comme un personnage de livre de contes. Elle est incroyable. Elle est tellement géniale. Miffy se souvient de Kate Winslet portant son jeune frère autour du premier ministre, l’embrassant. «C’était comme une chose énorme. Elle était si gentille.

Une phrase classique du film est lorsque Sophie et sa sœur Olivia disent au personnage de Cameron Diaz » tu ressembles à ma Barbie » – » et c’est honnêtement comme ça qu’elle est « , dit Miffy. « Même à cinq heures du matin quand elle se maquillait et tout ça. Elle était juste magnifique, tellement adorable et douce.

Miffy n’est malheureusement plus en contact avec personne de The Holiday, bien qu’elle dise qu’à la fin du tournage, Nancy Meyers (scénariste, productrice et réalisatrice de The Holiday) a donné à Miffy son e-mail personnel et les deux se sont échangé des e-mails pendant environ sept ans. .

« J’ai regardé et Jude Law venait de s’assoupir »

Même si Miffy ne regarde pas vraiment le film et n’a pas de scène préférée à regarder, elle avait une scène préférée à filmer – la scène de la tente.

Elle appelle la scène « emblématique » et dit qu’elle a de très bons souvenirs de la scène. Ils ont dû filmer longuement sur quelques jours pour obtenir tous les différents plans, allongés dans la tente sous des lumières chaudes et des couvertures. « Jude et Cameron ont passé une nuit très tardive [shooting] la nuit avant. Nous étions en train de dialoguer, de faire une prise et c’était génial. Ensuite, cela arrive à ma ligne et je sais que Jude est censé parler ensuite, mais il ne dit rien.

«Alors je répète ma réplique, toujours rien, et nous regardons par-dessus et ils s’étaient tous les deux assoupis et s’étaient endormis pendant que nous tournions. C’est l’un de mes souvenirs préférés.

Les scènes de Miffy sont principalement avec Jude Law et Cameron Diaz, se déroulant dans le Surrey – mais elle a en fait tourné pour The Holiday in America ainsi qu’en Angleterre. « Une grande partie de ce que nous avons filmé a été coupée », dit Miffy. « Nous avons tourné essentiellement un film entièrement séparé, je pense qu’au total avec tous les clips conservés, il a duré environ trois heures, donc ils ont dû couper tellement. »

Elle a déclaré: «Nous avons tourné pendant environ six mois. Nous sommes allés deux fois en Amérique et nous avons également tourné à Shere dans le Surrey. C’était très bizarre, une fois nous tournions dans un comté anglais froid et l’autre nous étions dans les studios Universal à Hollywood, en plein été en tenue d’hiver.

Toutes les scènes anglaises de The Holiday sont pleines de neige – mais quiconque connaît ce pays sait qu’il ne neige presque jamais ici. « Nous avons dû recouvrir toute cette petite ville de fausse neige – ça s’est répandu partout aussi, c’est tellement collant. C’était très surréaliste, très étrange.

Poursuivant, Miffy dit: « Nous avons tellement filmé dans ce studio brûlant et nous avons dû prétendre que c’était décembre et Noël et non 30 degrés. »

« C’était très bizarre et ça a été un choc pour le système »

Miffy dit que le tournage de The Holiday était incroyable – mais un peu choquant. « Nous n’avions jamais vraiment vécu quelque chose comme ça. Ce fut un revirement assez rapide, quelques années auparavant, nous étions dans des chambres d’hôtes en famille, mon père était un père célibataire et nous n’avions nulle part où vivre, puis quelques années plus tard, nous nous envolions pour l’Amérique pour tourner un film hollywoodien.

«C’était très, très bizarre et ça a été un choc pour le système, vraiment pour y faire face. C’était incroyable et fantastique et ils ont pu expérimenter tellement de choses que nous n’aurions jamais eues dans aucune autre situation. Nous devons faire tellement de belles choses.

Poursuivant, elle dit: «C’était assez surréaliste quand mon père et moi avons dû rentrer en Angleterre, pour retourner vivre dans notre ancienne maison du conseil. Nous étions partis de cette zone de statut, nous étions quelque chose sur le plateau, puis nous avons dû rentrer chez nous dans ma petite ville de merde à Andover. C’était très surréaliste. Elle se souvient avoir regardé son père et les deux pleurer quand ils sont partis.

Miffy a passé cinq auditions pour le rôle « sur une assez longue période ». Elle dit que « des milliers » de filles sont allées au premier tour d’auditions. À l’époque, ils n’avaient reçu aucune information sur le film – Miffy dit qu’ils ne connaissaient même pas son titre. « C’était très secret et nous n’en savions rien. »

Au dernier tour, elle a rencontré Nancy Meyers. « C’était charmant », dit-elle. « Ce fut une très bonne expérience d’audition, mais c’était le plus grand nombre d’auditions que j’ai jamais faites pour un rôle. » Miffy a été actrice jusqu’à l’âge de 11 ans et a également participé à quelques émissions de télévision (y compris Casualty) et à un court métrage.

« D’après le milieu dont je viens et l’endroit où je vis, il n’est pas courant que les gens fassent du théâtre. Je viens plus d’un milieu pauvre, je viens de l’itinérance, beaucoup de gens avec qui j’ai agi au fil des ans sont venus de milieux plus aisés. Donc, dans la ville où j’étais, ce n’était pas courant du tout.

« C’était très étrange pour un enfant de sept ans de faire face à ce genre de pression »

Miffy dit que beaucoup d’adultes autour d’elle et à l’école ont fait beaucoup d’importance à ce qu’elle soit dans le film, plutôt que ses pairs, ce qu’elle avait l’impression de mettre la pression sur elle. «C’était plus les adultes qui en faisaient toute une histoire, et ils le faisaient en quelque sorte défiler. À l’école, j’étais appelé devant des gens et au début, tout le monde était vraiment gentil, mais je pense qu’être poussé comme ça a été fait que les gens ne m’aimaient vraiment pas à la fin, ce qui est horrible mais c’est comme ça.

«C’était très étrange pour un enfant de sept ans d’être confronté à ce genre de choses et à une sorte de pression de la part des adultes qui l’entouraient. C’était une période difficile pour moi dans les premières années d’école.

« J’ai été horriblement harcelée à l’école primaire », dit Miffy, « au point où j’ai en fait été retirée. » Elle a réussi à obtenir une bourse complète pour lui permettre de déménager dans une école privée locale. Mais elle n’en « garde aucun ressentiment », dit-elle : « Les enfants sont des enfants, les enfants sont jaloux, à différents âges, nous avons tous ressenti de la jalousie envers d’autres enfants ».

Miffy n’est pas vraiment reconnue maintenant – ce qu’elle attribue au fait de grandir, de se faire tatouer et de s’habiller différemment. « Habituellement, si je suis dans un pub et que ça arrive, une de mes amies me dit « oh elle est dans The Holiday » juste pour me remonter le moral. Quelqu’un trouvera une serviette et sera M. Napkin Head, très fort et très évidemment.

Elle dit : « Cela dure maintenant depuis environ quatre ans, surtout en décembre, c’est comme l’appel de The Holiday. Ou les gens aiment dire ‘berry kiss’, c’est ce que je dis à Cameron Diaz, à moi aussi.

Les vacances est disponible sur Netflix maintenant. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

