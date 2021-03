« J’ai la chair de poule »

26/03/2021 à 23:53 CET

Zlatan Ibrahimovic, l’un des footballeurs les plus controversés au monde, est de retour dans l’équipe nationale. Par tous, on sait et on sait que le Suédois s’aime, il est un dur à cuire et personne ne peut lui tenir tête, mais en eCes jours-ci, il a montré son côté le plus humain. Il y a une semaine, il a posté un post sur son réseau social Instagram où, avec une photo vêtue du maillot de l’équipe nationale suédoise, il l’a accompagnée du texte: « Dieu est de retour ». Mais lors de la conférence de presse plus tôt dans la semaine, il s’est effondré et a pleuré, excité pour son retour.

Il avait quitté l’équipe nationale en 2016, il y a pratiquement 5 ans. C’est pourquoi, après son match retour, il a ouvert: « C’était comme le premier match que j’ai joué avec l’équipe nationale. Ça me chatouillait le ventre, j’avais la chair de poule. Je n’étais pas nerveux, j’étais motivé « .

« Le sentiment était incroyable. Je n’ai manqué que les supporters suédois parce que la dernière fois que j’ai joué ici, c’était avec un stade plein et l’ambiance est différente quand il est plein.. Mais le reste était incroyable. J’étais très heureux, très fier », a ajouté l’attaquant milanais.. Il a aidé son équipe nationale à prendre un bon départ en qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, battant la Géorgie 1-0 avec une aide de lui. Toujours anticonformiste, il a également affirmé qu’il aurait pu faire plus.

Confiant comme toujours, ses chiffres lui permettent de rester Zlatan, comme il aime à le dire. 15 buts en 15 matches de Serie A, plus 3 autres entre la Coupe et la Ligue Europa, le définissent comme l’un des footballeurs les plus décisifs du championnat italien. Et il sait: « Quand je joue, J’essaye de faire mon truc. On ne sait jamais ce qui se passe sur le terrain. Il n’y a rien que j’ai prévu. Ce sont des choses impulsives. Je vois les situations et j’essaie de faire ce que je pense être le mieux pour chaque situation. Je peux toujours faire ces mouvements, ces choses ninja. C’est toujours en moi, même si j’ai 39 ans. «

Un fait curieux de son ‘redebut’ était que pour la première fois il chantait l’hymne national, il l’avait promis à son entraîneur: « Il avait promis à Janne qu’il chanterait. J’ai appris les paroles «